Las entradas ya llevaban agotadas varios meses, casi desde que por sorpresa anunciaron que actuarían en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para cerrar su gira española de 'Si ayer fuera hoy' por lo que el éxito, pasar lo que pasara, estaba garantizado de antemano. Sobre todo para su público, ese que los colombianos ha sabido conquistar desde que se dieran a conocer de la mano de Paulina Rubio y que les ha hecho crecer hasta lo que son ahora, una de las bandas que es más capaz de movilizar miles de personas.

Y lo que ha sucedido esta noche en Zaragoza no por no salirse de lo previsible ha dejado de sorprender a sus seguidores. Se han escuchado temas conocidos de la banda como 'Besos de guerra', '506', 'Salir con vida', 'Segundos platos', 'No se va' y 'Cómo te atreves', pero también ha habido espacio para esas composiciones que se han escuchado menos en las radiofórmulas pero que el grupo sigue mimando consciente de que la trayectoria de un grupo no se puede basar solo en los grandes éxitos.

Un espectáculo a la altura

La energía y la pasión sobre el escenario de Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales (los componentes de Morat) se trasladó rápidamente al público desde que los latinoamericanos han asomado la cabeza por el Príncipe Felipe para despedirse de Europa antes de comenzar su gira la semana que viene por Estados Unidos. Y el espectáculo que ha ofrecido la banda, con un potente juego de luces y de imágenes, sin duda, ha estado a la altura de lo que prometía la gira.

Con su último álbum 'Si ayer fuera hoy', que da nombre precisamente a esta gira, la banda celebra diez años en la industria de la música y se ha consolidado como uno de los grupos de pop rock en español más influyentes del panorama internacional. Visto lo visto en el Príncipe Felipe, y dado el gran apoyo popular con el que cuenta la banda, todo indica que le queda aún una larga trayectoria al grupo.