No parecía una noche destinada a las sorpresas. De hecho, un hombre en una fila detrás de mí, en cuanto ha empezado el concierto se ha preguntado dónde estaba Raphael. Su acompañante enseguida le ha señalado que primero salen los músicos y luego él. Es decir, por más que fuera una gira nueva, el público sabía de sobras lo que iba a suceder en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Y aún así, los más de 3.000 espectadores que han acudido a la llamada de, probablemente, el artista español más veterano, han disfrutado como si fuera la primera vez que veían al artista. Cosas del estrellato y de la popularidad.

Y la verdad es que en esta gira titulada como su último trabajo discográfico, 'Victoria', Raphael da rienda suelta a sus nuevas creaciones... pero sería imperdonable que no repasara sus grandes éxitos. Y así ha conformado el repertorio, con clásicos y novedades. De hecho, las tres primeras canciones que ha interpretado, en este orden, han sido 'La noche', 'De tanta gente' y 'Yo sigo siendo aquel'. Para entonces, la banda que le acompaña ya había demostrado que si Raphael se sigue mostrando en plena forma a sus 80 años tiene un sustento detrás que va a levantarle en el caso de que lo necesitara. Prueba de ello es que el empaste entre música y vocalización ha sido casi perfecto (exceptuando en algún momento en el que la música se comía al propio artista).

'Mi gran noche'

'Cierro mis ojos' y 'Digan lo que digan' no han tardado en sonar así como el gran éxito 'Mi gran noche', aunque en una versión actualizada llevada a la modernidad que tiene capacidad de afrontar el debate de la actualización de los clásicas. Fuera como fuera, la realidad es que el público la ha disfrutado mucho incluso bailando de pie (eso los que no estaban grabando con el móvil todo lo que sucedía en el escenario). Ya se sabe, para gustos...

'Provocación', 'A punto de besarte', 'A que no te vas', 'Te estoy queriendo tanto'... El repertorio que ha interpretado Raphael durante las dos horas que ha durado el concierto ha sido extenso y, creo que no podría ser de otra manera, ha convencido a sus seguidores. Tanto como el tramo final en el que el jienense no ha defraudado volviendo a poner al público en pie con 'Tambolirero', 'Escándalo' y 'Como yo te amo'.

Dos años después de su última actuación en la ciudad, regresaba Raphael a Zaragoza y, aunque quizá el Príncipe Felipe se ha visto algo menos lleno de lo que se esperaba, el andaluz no solo ha demostrado que sigue movilizando a bastante público (mayoritariamente mayor pero también alguno más joven se podía ver en el pabellón) sino que está, a sus 80 años, en estado de gracia. Y eso no muchos artistas en la historia de la música (menos en España) lo pueden decir. Y su público sigue fiel concierto tras concierto... aunque sepan lo que van a ver. La magia de la música en directo.