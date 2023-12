Un espectáculo donde conoceremos a Morocho, su nuevo y pequeño amigo, y a Milo, el primo de Alexa, que le acompañarán durante todo el espectáculo proponiendo retos mágicos para superar con más música, más emociones y ¡más magia que nunca! Un show con multitud de disciplinas fantásticas y tres objetivos por encima de todo: hacer disfrutar al público el máximo, lanzar toda la energía positiva posible y llenarlo todo de Confeti y… ¡Magia! Todo ello además de un poderoso mensaje: todo es posible con esfuerzo, humildad y pasión.

Será el puitno del partida del XI Festival Zaracadabra, el Encuentro Internacional de Ilusionismo que se celebra en la capital aragonesa reunirá en esta edición a los mejores ilusionistas aragoneses, nacionales e internacionales en nueve espacios de la ciudad con ocho espectáculos novedosos y sorprendentes que volverán a llenar de magia y de sueños Zaragoza hasta el próximo 29 de diciembre. Seis ilusionistas (dos aragoneses, dos nacionales y dos internacionales) pondrán en escena ocho sorprendentes espectáculos en 15 funciones que representan las últimas tendencias en el mundo de la magia.

Los espectáculos se celebrarán en nueve espacios: la plaza del Pilar, el Teatro Arbolé, El Sótano Mágico, el Museo del Fuego, el Centro Cívico Universidad, el Centro Cívico Juslibol, el Centro Cívico Torrero (que se une este año al festival), el Centro de Mayores Pedro Laín Entralgo y la sede de Aspanoa, la mayoría con entrada gratuita.

Es un festival muy ciudadano, porque que llega a diversos barrios de Zaragoza, haciéndoles partícipes de este encuentro; inclusivo, ya que se realizan dos funciones interpretadas en lengua de signos; y social, porque llega a centros como la sede de Asapnoa y el Centro de Mayores Laín Entralgo. Todo ello sin olvidar la importancia de crear públicos para este mundo mágico, con la celebración del taller 'Pequeños grandes magos', a cargo de la compañía aragonesa Civi-Civiac, en el que los niños podrán construir, aprender y poner en práctica sorprendentes juegos de magia.

MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE

11.30 horas, en el Centro Cívico Universidad, la compañía aragonesa Civi-Civiac, Campeona de Magia del Mundo, realizará el taller 'Pequeños grandes magos'. También en el Centro Cívico Universidad, a las 18.00 horas, Jean Philippe (Francia) pondrá en escena 'The latex king'. A las 19.00 horas, en la plaza del Pilar tendrá lugar un espectáculo único y muy especial, creado para este festival, con la participación de dos grandes ilusionistas: Ismael Civiac (Aragón) y Martilda (Valladolid). A las 21.30 horas, en El Sótano Mágico, Martilda presentará el espectáculo 'Diario de una ilusionista'.

JUEVES 28 DE DICIEMBRE

A las 12.00horas, en el Museo de Fuego, Jean Philippe (Francia) pondrá en escena de nuevo el espectáculo 'The latex king'. A las 18.00 horas, en el Centro Cívico Torrero, el ilusionista Maxi (Argentina) presentará 'The gran showman'. A las 19.00 horas, en el Centro Cívico Juslibol, Martilda presentará de nuevo su 'show Diario de una ilusionista' para conquistar a nuevos públicos. También a las 19.00 horas, en el escenario de la plaza del Pilar, Jean Philippe (Francia) pondrá en escena el espectáculo 'The latex king'. A las 21.30 horas, en El Sótano Mágico, nueva representación del espectáculo 'The latex king' de Jean Philippe.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE

A las 12.00 horas, en el Centro de Mayores pedro Laín Entralgo, Juan Capilla (Aragón) presentará 'Humor e imposibles', un espectáculo donde la interacción de forma directa con el público juega siempre un papel fundamental. A las 19.00 horas, en la sede de Aspanoa, Juan Capilla desplegará de nuevo toda la magia de 'Humor e imposibles'. A la misma hora, en el escenario de la plaza del Pilar, un nuevo encuentro con Maxi (Argentina) y su espectáculo 'The gran showman'. A las 21.30 horas, en el Sótano Mágico, Juan Capilla con 'Humor e imposibles'.