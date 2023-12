Quizá aupadas todavía por esa energía en esa gala de los Goya celebrada en Sevilla, hasta tres aragonesas consiguieron un cabezón (algo impensable hace tan solo unos años), Isabel Peña (que ya suma dos y lo ganó por su trabajo en el guion de 'As bestas'), Yasmina Praderas (sonido en 'As bestas') y Paula Labordeta (quien junto a Gaizka Urresti dirigió el documental 'Labordeta, un hombre sin más').

Desgraciadamente, la muerte de Carlos Saura no fue la única que sacudió a la sociedad aragonesa ya que en 2023 también se marchó demasiado pronto la querida actriz Laura Gómez-Lacueva. Ánchel Conte, Paco Uriz, Miguel Ángel Arrudi, María Cruz Sarvisé y Rubén Scaramuzzino engrosaron la lista de fallecidos en la cultura aragonesa.

Pero volviendo al cine, otro acontecimiento en Aragón fue, ¡por fin!, la puesta de largo de 'La estrella azul', la película de Javier Macipe dedicada a Mauricio Aznar que sorprendió en el Festival de San Sebastián y que está a punto de llegar a las salas (lo hará el 23 de febrero). También el 2023 fue el año en el que los Premios Feroz se celebraron por segunda vez en el Auditorio de Zaragoza (y última de momento) con una multitudinaria 'masterclass' ofrecida por Pedro Almodóvar.

En un año marcado por la reivindicación de las mujeres, Eva Amaral lo tuvo claro, y en el concierto que ofreció el dúo en el Sonorama de Aranda de Duero cantó a pecho descubierto por la libertad femenina en un gesto que dio la vuelta al mundo y que le valió a la zaragozana para aparecer entre las 100 personas más influyentes del país para 'Forbes'.

Lo hizo en un 2023 en el que también se cumplieron 25 años del fin al agravio de que las mujeres no pudieran contemplar la obra de Goya en la Cartuja de Aula Dei (celebración que coincidió con la reapertura de La Seo un cuarto de siglo después).

Manuel Vilas siguió engrosando la Edad de oro de las letras aragonesas al ganar el Nadal con 'Nosotros' y en cuanto a la música, además de Amaral, Enrique Bunbury sacudió todos los cimientos anunciando que lo de su retirada había sido algo temporal y que, una vez localizado el problema que provocaba su afección a la garganta, iba a regresar con once conciertos, cinco de los cuales ya los ha ofrecido... y se espera con ansias el de Zaragoza (programado para julio de 2024) después de que su anuncio llegara en medio del Festival Vive Latino. Una cita que vivió la edición (la segunda) de su consolidación y ya perfectamente asentada en la ciudad (con un apoyo cerrado y total de las instituciones). La Feria de Zaragoza volvió a acoger un concierto, en esta ocasión, el de Romeo Santos que congregó a alrededor de 10.000 personas.

Otra noticia no tan positiva ha sido el cierre por obras del Museo de Zaragoza (durante al menos 18 meses) y todavía se está a la espera de conocer el plan que anunció el Gobierno de Aragón para que sus obras se puedan ver en otro lugar de la ciudad.

No hay que dejar de lado que en 2023 el CaixaForum cumplió cinco años de la ciudad (bendita su llegada que revolucionó el panorama cultural de la ciudad) y que el Teatro Principal de Zaragoza programó quizá una de las producciones más ambiciosas hasta la fecha, el musical de 'La historia interminable'. Otro hito fue la llegada de la RAE a la Aljafería que celebró un pleno extraordinario el 11 de mayo en el palacio aragonés.

Faltaban pocos días para concluir el año cuando saltaba la bomba más temida. El Ayuntamiento de Huesca contaría con presupuestos para el año que viene pactados entre PP y Vox... a costa de suprimir el festival Periferias que, tras 23 años de agitación cultural siendo referente en toda España, ya no se celebrará más. El terremoto de la decisión no tardó en llegar y el sector cultural se echó las manos a la cabeza ante la decisión y la oposición no tardó en mostrar su rechazo a la medida mientras Vox alardeaba de haber conseguido su presa y de acabar con un festival por «motivos ideológicos».

El PP, que meses antes había defendido a capa y espada la cita, ha intentado defenderse asegurando que será la ciudadanía la que decida, en votación, cómo quieren enfocar un nuevo festival que se va a crear con la misma partida presupuestaria que tenía Periferias. Huesca ha copado los medios nacionales y, en este caso, no por una buena noticia precisamente.