El 30 de enero de 1969 The Beatles convirtieron su concierto en la azotea en un hito musical icónico. En lo alto del número 3 de Savile Row, la banda sorprendió con una actuación que resultó ser su última actuación en directo. El sábado 27 de enero a las 12.30 horas recordarán aquel mítico concierto en el Ayuntamiento de Alfajarín con los Abbey Road Beatles. Un evento dentro del marco de los 'Alfajarín Beatles Days. Beatlemañía' que se celebran del 26 al 28 de enero.

Nació por una iniciativa del ayuntamiento para «recuperar lo que supusieron y provocaron los Beatles en su tiempo. La revolución cultural, social y musical». «Creemos que las nuevas generaciones no lo conocen de cerca y para los que somos un poco más maduros, no está de más recordar el relato y espíritu de sus canciones», cuenta el alcalde del pueblo, José Tomás Pueyo. Para ello, se centrarán en las cuestiones de libertad, no violencia y paz, que conforman el lema de la banda. «Cuestiones que están totalmente de actualidad», añade.

La iniciativa consiste en dedicar un fin de semana a la reflexión mediante charlas, coloquios, proyecciones o conciertos, pero integrando también a los niños. Según cuenta Pueyo, «se llevarán a cabo actividades para que los más pequeños vean que no nace ahora ese espíritu de no violencia, sino que generaciones anteriores llevan mucho tiempo luchando por eso».

«Lo fácil hubiera sido hacer un concierto de los Beatles, nos divertimos todos y ya. Pero eso no es lo que queremos», manifiesta Pueyo. Desde la organización esperan que «las personas se involucren, cuenten sus experiencias, lo que supuso el grupo para ellos y sobre todo para las nuevas generaciones».

A lo largo de esta semana en el colegio de Alfajarín están llevando a cabo diferentes actividades para acercar la obra del grupo a los alumnos. «Una de ellas consiste en un hermanamiento: un niño mayor tiene a su cargo a uno más pequeño al que traduce y explica las canciones», cuenta Pueyo. Según el director del centro los niños están «encantados».

El broche final será el martes 30 con el día escolar de la no violencia. Se llevará a cabo un acto al final de la mañana en el que los alumnos interpretaran la canción del grupo 'Hay que darle una oportunidad a la paz'. «Dónde más fe pongo es en las nuevas generaciones. Tenemos que intentar trasladarles todo lo que el espíritu y el relato de lo que supuso la banda», concluye Pueyo.

A través de las redes sociales del evento se han puesto en contacto con los clubes de fans de los Beatles de toda España y en el ámbito de la hostelería «se ve movimiento», comenta Pueyo, «también ha llamado al ayuntamiento gente interesada». «Sentimos que hay ilusión por venir a las actividades, aunque es el primer año que lo hacemos y no sabemos el volumen de gente que puede venir, ahí está la sorpresa», confiesa el alcalde.