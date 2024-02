No es ninguna desconocida en Zaragoza (aunque ahora ya no lo es es casi ningún lado del mundo) ya que Bad Gyal acumula ya varias actuaciones y en grandes escenarios en la ciudad (la última en el Espacio Zity hace algo menos de año y medio) con una característica común, triunfo absoluto. Y si eso ha sucedido hasta ahora, raro sería que no pasara lo mismo este viernes (21.00 horas) para la que todavía quedan entradas (entre 42 y 72 euros son los precios) pero que promete ser una gran celebración.

Motivos hay. Y es que la catalana inicia precisamente en Zaragoza su gira '24 karats (24 kilates)' y acaba de publicar su primer disco (sí, como lo leen), 'La joia'. Un trabajo que llega con una Bad Gyal asentada en el éxito. Lo dicen sus casi 14 millones de oyentes en Spotify, masas que mueve por su conexión con un público –destacable fenómeno entre el colectivo LGTBIQ+– entregado a su figura por su carácter, por cómo transmite poder, subversión y libertad a través de sus letras, su manera de afrontar y expresar el amor y el sexo, que hacen de ella una artista con peso cultural, social y político, aunque no sea de manera consciente. «Es natural, simplemente he optado por ser yo misma. No soy un producto, tengo la libertad de expresarme cómo quiero... A lo mejor eso es lo que ha generado la conexión, pero no es intencionado», remarca. Su público en datos: el 55% son mujeres y un 40%, hombres; y un 78% tiene entre 18 y 34 años de edad. En su última actuación en el Espacio Zity de Valdespartera (de una hora de duración), el autotune y el playback fueron los protagonistas del concierto, aunque a ninguno de los presentes le molestó, ya sabían a lo que iban. Un nuevo concepto de actuación especial marcada por las letras extravagantes, llenas de contenido sexual y con bailes que poco dejan a la imaginación que hizo las delicias de una juventud entregada. A pesar de su corta carrera, el concierto fue una retahíla de grandes éxitos de una de las artistas del momento. Sin tiempo casi para el descanso, temas como 'Zorra', 'Santamaría', 'Alocao' o 'Nueva York' fueron sonando mientras los presentes enloquecían con cada sugerente movimiento de Bad Gyal, que finalizó su concierto con la canción que le encumbró al estrellato, 'Fiebre', para acabar de subir la temperatura, aunque no hacía ya falta y cerrar un concierto que volvió a demostrar que la catalana es el prototipo perfecto de las nuevas divas del mundo de la música. Más actuaciones El concierto de la catalana será la punta de lanza de una intensa actividad musical durante todo el fin de semana en Zaragoza. También para este viernes están previstos los conciertos de Merino (Las Armas), Pato Badián (El corazón verde) Zarza (Rock & Blues), Bum Motion Club (Gorila), Laura Dsk y En Diskordia (la ley seca) y Hexagonal Soul y Devorate the universe (Utopía). Bad Gyal actuará en el Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 2 de febrero Para el sábad , la oferta está encabezada por Rayden (sala Oasis), pero también será el turno del zaragozano Álex Garber (sala Z), Les Testarudes (Rock & Blues), Spirits in the night y Hotel Marte (Las Armas), Ekko (Utopía) y de Monica Bendecida (La ley seca). Tres conciertos más se celebrarán en la capital aragonesa el domingo. En el Rock & Blues habrá una doble apuesta, Theo Lawrence y Las Blenders, mientras que el Centro Cívico Delicias acogerá una nueva cita del ciclo Bombo y platillo que recibirá a Amorante. Febrero, por lo tanto, empieza fuerte en cuanto ala oferta musical de la ciudad