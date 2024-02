Festivales en Aragón: Amaral, Shinova, Guadalupe Plata, Bomba Estéreo... y falta Pirineos Sur

Aunque todavía faltan cuatro meses para el verano y para que los festivales en Aragón empiecen a desplegar su oferta, buena parte de ellos ya han desvelado su programación.

El bosque sonoro, el pequeño festival que se realiza en Mozota del 7 al 9 de junio, tras haber anunciado a Amaral, Luz Casal y Rodrigo Cuevas, la semana pasada completó su cartel con El Kanka y Depedro.

El PolifoniK Sound de Barbastro también desvelo su apuesta hace ya meses. El 28 y 29 de junio se celebrará la cita que, este año, cuenta, entre otros, con Dani Fernández, Carlos Sadness, Shinova y Sexy Zebras.

Slap!, Monegros, Vive Latino...

El Slap! ha cambiado recientemente de fechas de celebración, finalmente será del 12 al 14 de julio en el Cámping de Zaragoza y, de momento, ya ha anunciado uno de sus cabezas de cartel, Guadalupe Plata.

El Monegros Desert Festival se celebra en este 2024 el 27 de julio, solo una jornada pero muy larga. De ella, se ha desvelado ya el 70% de su programación que vuelve a apostar por toda clase de sonidos electrónicos sin desdeñar el rap con presencias internacionales.

Otro gran buque de los festivales en Aragón es, sin duda, el Vive Latino, que será el 6 y 7 de septiembre en el recinto de la Expo de Zaragoza. Bomba Estéreo, El Columpio Asesino, Hombres G, Ilegales, Los Planetas, Los Auténticos Decadentes, SFDK o Mikel Izal lideran el cartel de la cita.

A la espera de Pirineos Sur

Entre los que aún no han presentado su programación extraña por encima de todos Pirineos Sur. La cita de Lanuza, que este año cambia de manos merced al concurso que se llevó Last Tour International y Big Star, todavía no ha revelado ni uno solo de los artistas que actuarán este año en el pantano. Sí se saben las fechas, del 6 al 28 de julio.

También faltan por anunciar su apuesta otras cotas como el Brizna Festival de Ayerbe, el Aragón Sonoro de Alcañiz o el Amante de Borja.