El ascenso de Slappy AV: "Mi estilo es la saturación en general"

Moisés Mena, conocido en el mundo de la música como Slappy AV, es un artista zaragozano nacido en 2002. Comenzó su trayectoria hace seis años en su pueblo natal, Ejea de los Caballeros, junto a sus amigos. Su nombre artístico surge de su pasión por el skate, un guiño a un truco de dicho deporte que adoptó como apodo. Desde entonces, con su música se ha definido como un reflejo de una generación en constante evolución. Cuenta con canciones que superan el medio millón de reproducciones y con casi 30.000 oyentes mensuales en Spotify.

El 20 de marzo, en los 25º Premios de la Música Aragonesa, Slappy AV se alzó con el galardón a la Mayor Proyección, un logro que lo tomó por sorpresa, pero que reconoce como un impulso para su carrera. Aunque él mismo no lo valora tanto, considera que este reconocimiento puede abrirle puertas y dar a conocer su música a un público más amplio.

Slappy AV define su música como el reflejo de una generación y para él es «saturación en general, tanto en la música como en la forma de vestir». Su estilo consiste en combinar elementos del trap, el pop y la electrónica. Esta saturación y fusión estilística es característica del hyperpop, un movimiento reciente que encuentra sus raíces en el Reino Unido de 2010. Un estilo sin prejucios, no entiende de tabúes y de un público de masas. «Las letras no tienen censura, cada uno habla de lo que quiere, no hay una barrera como habría en el pop», explica el ejeano. Aunque, Slappy confiesa que es «una etiqueta que está poniéndose a todo». «Es como antes que a todo se le llamaba trap, pero cada vez hay más vertientes y sonidos», señala.

El auge del hyperpop

El espíritu underground mantiene al hyperpop fuera del círculo comercial. Este estilo de música triunfa entre los jóvenes con sus sonidos acelerados y voces distorsionadas. Y, aunque ha ganado popularidad a nivel nacional, Slappy reconoce que «se ha resistido a arraigar en Aragón». «Se ve en conciertos de ciudades más grandes o donde llegan antes las cosas, poco a poco va llenando más espacios aquí, hay público, pero está costando», lamenta.

A pesar de la presencia de artistas que exploran este estilo, la saturación del mercado musical español «dificulta destacarse». Sin embargo, Slappy confía en que «el género se mantendrá en la escena underground, atrayendo a nichos de mercado específicos». «Pegó un boom muy fuerte en 2022 y ahora se ha estancado un poco», confiesa. En esta línea, el artista cree que ocurrirá como con el resto de géneros, «no habrá tanta oleada de gente haciéndolo, y no porque ya no este de moda, sino porque quedará más establecido». Además, «se verán cosas más comerciales y otras menos, entre nichos de mercado más concretos», añade, «se dividirá más por el sonido o las letras».

Inspirado por artistas del trap español como Young Beef y Sticky M. A., el ejeano empezó a investirgar «lo que se hacía en otros países». El artista recuerda que «era un poco más trap de lo que hacemos ahora y menos pop, pero sí que venía con estribillos pegadizos, música saturada y, sobre todo, melodías alegres». «El primero en hacerlo en España sería Sticky», añade. Y sueña con, algún día, colaborar con artistas de renombre tanto nacional como internacional.

El año pasado, lanzaba el quinto de sus álbumes, 'Ultras del Amor'. Formado por siete canciones, confiesa que lo produjeron «contrarreloj». Y que le llevó a una gira de conicertos comenzando por Zaragoza y que le llevó a recorrer Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona y Vigo. Slappy confiesa que había algunas ciudades en las que tenian más miedo, pero, al final, «fue genial. No se perdió dinero ni hubo que cancelar ninguna». Ya había hecho conciertos, pero no un tour de estar varios fines de semana fuera de casa y quedó «muy contento». «Se valora mucho que la gente vaya por ti y pague una entrada. Estoy muy agradecido de conocer a la gente», relata el artista.

Con el éxito de su último sencillo 'Muah', que lo lanzaba el pasado 6 de marzo, Slappy anunciaba la preparación de su próximo álbum. Planea lanzarlo en septiembre u octubre, acompañado de una gira que abarcará diversas ciudades españolas. En este nuevo trabajo promete mantener su esencia, pero con un enfoque más maduro y elaborado, «más pensado y con mejor sonido». «Normalmente sacaba dos o tres álbumes al año, ahora quiero tomármelo con más calma y hacerlo mejor. Estoy en un punto en el que lo puedo llevar más tranquilamente», subraya.

A día de hoy, lleva la mitad del álbum, en el que va a incorporar elementos como guitarras (algo que no había incluído nunca) y producciones más cuidadas. Y planea que la gira vaya desde finales de octubre hasta enero e intentar hacer más ciudades que la última vez. Con una temática similar, en este álbum, confiesa que se va a notar «un cambio», en cuanto a estar más trabajado.

Slappy se ha convertido en el referente de una corriente que tiene cada vez más adeptos. Un estilo de música cuya estética colorida está vinculada al colectivo LGTB. También muy ligado a las redes sociales, el desarrollo tecnológico y la pandemia que llevó a que casi cualquiera pudiera hcaer música en casa.