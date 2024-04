Marta Vela (autora de ‘La jota, aragonesa y liberal'): "Hablar de jota aragonesa era hablar de libertad, de ahí su enorme popularidad"

Acaba de publicar ‘La jota, aragonesa y liberal’ (Pregunta Ediciones), que presenta este martes en la Escuela Superior de Canto de Madrid junto a su libro ‘Jotas cosmopolitas de Aragón’ (Institución Fernando el Católico) y el documental ‘La jota, aragonesa y cosmopolita: Florencio Lahoz y la Villa de Alagón’. El acto, presentado por Clara Corrales de Radio Clásica, contará con un concierto lírico de obras inéditas (Florencio Lahoz, Pauline Viardot-García y Sebastián de Iradier) por parte del alumnado de la Cátedra de Judith Pezoa y Elías Romero.

-Triple desembarco de la jota aragonesa en Madrid, ¿qué supone para la jota una cita así y qué supone para Marta Vela?

-Por supuesto, es un gran honor que se nos reciba en Madrid de esta manera, en un lugar precioso como el Palacio Bauer, sede de la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde la Cátedra de Judith Pezoa y Elías Romero lleva meses trabajando sobre las obras inéditas de la investigación, que cantarán unos alumnos que, en poco tiempo, estarán actuando por escenarios nacionales e internacionales. Es un placer regresar con dos publicaciones y un documental que ayuden a la difusión en el marco de la candidatura de la jota (por fin, después de siete años), que ha sido anunciada por el Ministerio de Cultura la semana pasada.

-Acaba de publicar ‘La jota, aragonesa y liberal’ , ¿es una continuación de su primer y exitoso libro sobre la jota?

-Como ocurre siempre en la investigación, buscando una cosa encuentras otra, aún más interesante que la que buscabas (risas). A partir de archivos pertenecientes a diversas internacionales (París, Leipzig, Cracovia, Massachussets, en EE.UU.) encontré nuevas obras inéditas (que tendremos que grabar en el futuro) que demostraban el apoyo de la canción popular española y, en concreto, de la jota aragonesa, a la incipiente democracia liberal decimonónica, y enseguida pensé que, partiendo de Alagón, era una historia que había que contar, que había que 'transferir', como se dice ahora en el ámbito universitario.

-También se va a proyectar un documental en el que hace un repaso por sus ensayos, ¿de dónde surge la idea del documental y qué se puede ver en él?

-Surge más bien de la necesidad de grabar, por primera vez, las obras inéditas halladas en la investigación y contar la apasionante historia de la difusión de la jota cosmopolita desde los orígenes en Alagón, cuyo ayuntamiento ha financiado el proyecto junto al Gobierno de Aragón, hasta su difusión internacional, desde San Petersburgo a Nueva York, pasando por París, Londres, Roma, Berlín, Viena o Budapest. Pronto se va a presentar también el documental en Zaragoza para empezar la difusión de estas obras con las magníficas voces de Esmeralda Jiménez, Susana Cabrero e Ignacio Prieto, y el fulgurante virtuosismo al piano de Alberto Menjón. En el documental nos acompañan otros músicos de gran relevancia, como Luis Antonio González, e investigadores como Carlos Forcadell, Jesús Pedro Lorente, Antonio Ezquerro, Susana Sarfson, Carmen Zavala o Gonzalo Preciado.

-¿Por qué la jota ha perdido ese prestigio tan enorme con el que contaba en el siglo XIX que es lo que recorre el documental?

-Pues es algo sobre lo que deberíamos reflexionar…, supongo que se trata de un conjunto de factores adversos, sobre todo, durante la segunda mitad del siglo XX, como la dimensión más ofensiva del baturrismo o la influencia negativa del franquismo. Pero estoy muy animada porque los tiempos empiezan a cambiar. La historia de la internacionalización de la jota ha tenido una gran acogida porque precisamente resucita sus tiempos de esplendor en el marco de una cultura europea cosmopolita, diversa, abierta y, por tanto, tolerante.

-¿Qué papel juega Florencio Lahoz y Alagón en la jota y su difusión?

-Florencio Lahoz, oriundo de Alagón, también de ideología liberal, fue un músico muy relevante de la era isabelina, no sólo como compositor, sino también como transcriptor de zarzuela, director de orquesta y pianista. Su primera obra, la Nueva jota aragonesa (1840), fue también la más conocida a partir de su popularización en Madrid, de la que bebieron dos artistas que habrían de difundirla por todo el mundo, Sebastián de Iradier, el autor de la celebérrima 'Paloma', y Pauline Viardot-García, cantante internacional, hija del tenor Manuel García y hermana de la malograda prima donna Maria Malibran. Pauline Viardot introdujo la jota aragonesa en el círculo parisino de Chopin y Liszt, lo sabemos porque un amigo de la infancia del compositor polaco, Julien Fontana, llevó la jota de Lahoz a La Habana y Nueva York desde una fecha tan temprana como 1844. La asociación Patrimonio Sonoro nos ha ayudado a conectar Alagón con el resto de la historia.

-¿La jota está rodeada de demasiados tópicos?

-Aunque vamos mejorando, los tópicos le hacen daño. Por eso pienso que es importante la historia que nos ocupa, la de la jota aragonesa y liberal, que se posicionó claramente a favor de la incipiente democracia liberal en Europa durante el siglo XIX (y así viene reseñado ya en la 'Revue et Gazette Musicale de Paris' en 1839), contra la monarquía en Francia y la amenaza carlista en España (y las letras de las obras inéditas lo demuestran, de ahí la importancia de rescatarlas y grabarlas para su difusión). Lo más relevante es que, en la era decimonónica, hablar de jota aragonesa era hablar de libertad con mayúsculas, de ahí su enorme popularidad.

-¿Está más valorada la jota fuera de aquí que por nosotros mismos? Lo digo porque se escuchó hasta en el Concierto de Año Nuevo del año pasado.

-¡Y en 'Operación Triunfo'! A nivel de masas, poca cosa hay más allá de estos dos eventos, tan distintos entre sí. Tristemente, la jota aragonesa triunfa más fuera de Aragón que en casa, lo hemos comprobado el año pasado, pero lo que sido una sorpresa es el que libro de 'La jota aragonesa y cosmopolita' haya llegado (sin hacer nada nosotros) a Library of Congress en Washington o Harvard University (y otras tantas universidades de EEUU en Nueva York, Indiana, Illinois, etc.) o la Biblitothèque Nationale de Francia en París o la British Library de Londres. Ha sido una expansión que no esperábamos en absoluto.

-Por cierto, pura curiosidad… ¿cómo acabó usted en la jota desde la música clásica?

-Es que, verdaderamente, no sé si he 'acabado' en la jota, al menos en la versión más folclórica del término (risas), porque, precisamente, una de las conclusiones de la investigación es la hibridación de la canción popular española (a la que la jota aragonesa pertenece) con la ópera italiana belcantista, de ahí su gran expansión e internacionalización durante el siglo XIX.

Suscríbete para seguir leyendo