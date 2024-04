El Momo (publica 'Artesanía'): "Estoy en un momento en el que quiero divertirme haciendo música y en la vida"

Cuando llegó la pandemia, El Momo se dio de bruces (como les pasó a muchos artistas) con la realidad impuesta. En 2019 acababa de publicar su disco 'Sueños reales' con el que había armado una gira con 25 conciertos y, de repente, todo se apagó, «mi vida cambió, todo se cayó y me refugié en el audiovisual», empieza a contar el MC zaragozano. «Sabía que no iba a dejar la música pero la hacía sin ningún tipo de presión, quedaba con Bombony Montana, íbamos al estudio y dábamos luz a ideas mías, melodías…». Ese fue el germen de 'Artesanía', el disco que acaba de publicar el zaragozano (salió el viernes) y que ya está cosechando un torrente de críticas positivas entre sus seguidores y los recién llegados a su música. Él cuando se le pregunta sobre el álbum, lo tiene claro: «Quería un disco enérgico que no tuviera oscuridad, que te lo pongas para pasar un buen rato escuchándolo, bailable y eso creo que es lo que hemos conseguido».

Es cierto que 'Artesanía' huye de cualquier oscuridad y refleja una luminosidad que responde al momento vital del artista:_«Siempre se ha notado el proceso en mi vida en la música que he hecho. Recuerdo canciones como 'Lamiendo heridas' o 'Hielo' que salieron porque estaba pasando un momento trágico sentimentalmente. Pero ahora estoy feliz, vivo de lo que me gusta, estoy muy feliz con mi pareja... No puedo hablar de oscuridad , paso por un momento en el que quiero divertirme haciendo música y en la vida en general», señala con sinceridad.

Nuevos tiempos en el rap

'Artesanía' está compuesto por diez temas y, aunque es un disco de rap (no podía ser de otra forma), sí que es verdad que está en sintonía con los tiempos que corren en el género: «Cada día salen nuevos tipos de raperos con otros estilos nuevos. Hace 15 años igual pensabas en rap español y lo hacías en un sonido muy característico pero afortunadamente eso ha cambiado, ya se bebe de muchos estilos. En este disco no vas a encontrar una crítica política pero sí otras muchas cosas. En general, mucho buen rollo pero tampoco vendo el positivismo, solo te prometo pasártelo bien escuchándolo».

El Momo, esta semana, con el vinilo de su nuevo trabajo. / JAIME GALINDO

Para ello, ha facturado un disco en el que ha huido de la churrería ya que todo se ha creado con mimo y de la mano de los seres humanos:_«Los tiempos van muy rápido, cada día salen cosas nuevas, canciones con IA, autotune… Yo siempre he construido mi música como he hecho este disco, con los músicos como se ha hecho toda la vida . Somos artesanos de la música, no digo que sea mejor o peor, hay gente que hace cosas con IA que me dejan maravillado. Es maravilloso tecnológicamente a la vez que es un peligro brutal, el cantante ya no necesita hacer música. Hay que tener mucho cuidado con eso», reflexiona en voz alta el MC zaragozano antes de entrar en las colaboraciones de este disco.

El secreto mejor guardado del disco fue la que protagoniza con Estopa en el tema 'De barrio'. El Momo sonríe: «Un día, me empezaron a escribir los colegas diciéndome que los Estopa estaban compartiendo canciones mías y me quedé flipado. Les escribí un mensaje porque yo les había escuchado toda la vida, me llamó David y empezamos una bonita relación. En el Sónar les dije que tenía una canción del sentimiento de ser de barrio y, al final, la acabamos grabando en su estudio de Cornellá», narra rápidamente con orgullo.

Kase.O-Sho-Hai y la gira

Junto a los catalanes, El Momo también ha contado con Kase.O y Sho-Hai, entre otros, a los que le une una gran amistad. «Con Javato (Kase.O) empezamos trabajando con un sample que no nos cuajó porque tenía un punto dramático y dijimos ‘vamos a divertirnos’. Ha sido un reflejo de nuestra amistad. Quedamos a comer, fuimos al estudio, escribimos, nos dieron las tantas de la noche y el resultado, como decía, es el reflejo de lo que tenemos, que se ve en una canción que es buenrollera y muy pinchable».

Acaba de publicarse 'Artesanía', pero El Momo ya ha anunciado tres conciertos, el 18 de mayo en Barcelona; el 24 de mayo en Las Armas de Zaragoza (entradas aquí); y el 1 de junio en Madrid. Irá acompañado de Doble Zero a los coros y de Fleki Flex a los platos. ¿Habrá más? «Estamos valorando que haya más conciertos pero yo también me dedico al audiovisual y no puedo dejar de lado mi negocio. De momento vamos así, y lo que venga más adelante, bienvenido sea», concluye justo después de señalar a Jon Batiste, Lia Kali y y Dollar como tres artistas que últimamente está escuchando bastante: "Vivimos una escena musical muy potente en el entorno urbano, han aflorado muchos MC, tanto chicos como chicas, es una pasada».

Suscríbete para seguir leyendo