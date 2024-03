El Momo lanza junto a Kase.O el videoclip de 'La última ronda'

Casi cuatro años después de que publicara ‘Sueños reales’, El Momo publicará el próximo 12 de abril un nuevo trabajo discográfico, ‘Artesanía’. “Me he rodeado de la gente que me llena, que me inspira y que me ayuda a disfrutar (más si cabe) de lo maravilloso que es hacer música. No encontrarás aquí nada creado con inteligencias artificiales. Sólo canciones hechas por y para el corazón, como siempre las he concebido”, explica el rapero.

“Empecé haciendo un trabajo íntimo y ha acabado siendo un disco producido con músicos y repleto de colaboraciones de primer nivel al micro”, prosigue. Y dicho y hecho, El Momo acaba de lanzar un ‘single’ con su correspondiente videoclip del mismo y cuenta con la colaboración de Kase.O, el MC al que acompañó en la gira de ‘El círculo’ como segunda voz.

"Un junte muy funky"

Se trata de ‘La última ronda’ que él mismo define así: “Un junte muy funky con el que nos lo hemos pasado en grande y esperemos que os haga disfrutar”. El tema está producido por Bombony Montana.

El Momo presentará su nuevo trabajo en concierto en Zaragoza el próximo 24 de mayo en Las Armas. Las entradas para esa actuación ya están a la venta por 12 euros. También ha anunciado conciertos en Barcelona (18 de mayo) y Madrid (1 de junio).