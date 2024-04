Crítica de Javier Losilla del concierto de Kristin Hersh: Músicas dispares, domingos dispersos

“El sexo es tu mejor amigo”. Tan sugerente sentencia la escuchamos el domingo en el zaragozano Centro Cívico Delicias en la inauguración de la temporada de primavera del imprescindible ciclo de conciertos Bombo y platillo. La frase, no se me vayan a liar, no formaba parte del reclamo publicitario del ciclo, aunque, pensándolo bien, no habría estado mal entrar en la sala y encontrarse un luminoso con esa leyenda. Pero no, ya digo: 'Sex Is Your Best Friend' es uno de los versos de la canción 'Your Dirty Answer', de Kristin Hersh, cantante y guitarrista americana de Atlanta que los aficionados más avezados y talluditos recordarán como vocalista del grupo alternativo Throwing Muses. Pero ojo, porque Kristin, que también ha publicado varios libros, ha desarrollado carrera en solitario desde mediados de los años 90, y fundado, en 2003, la banda 50 Foot Wave.

La interpretación de 'Your Dirty Answer' fue, por cierto, una las más esplendorosas de un concierto repleto de luces y sombras. Hersh, que no es una guitarrista brillante, pero se defiende bien, optó por no trabajarse mucho la cosa del acompañamiento, y tiró demasiado por la calle de en medio con un rasca-rasca algo monótono. Decidió, además, poner por las nubes el nivel de su instrumento, restando claridad a su voz, rica en matices que se perdieron engullidos por la ferocidad de las cuerdas. Con todo, la mencionada 'Your Dirty Answer', 'Floding' y 'City Of Dead' dieron muy buena cuenta del potencial de la artista.

Kristin Hers durante el concierto dentro del ciclo Bombo y platillo. / PEDRO ANGUILA

Un programa atractivo aunque lastrado

No obstante, como no escatimó canciones en el repertorio, ocasión hubo de disfrutar también con las miradas a Throwing Muses ('Bywater' y 'Shippershell'). De 'Clear Pound Road', su álbum más reciente, eligió 'Eyeshine' y 'Ms Haha', y además sonaron cosas como 'Kay Katherine', 'Mississippi Kite', 'Your Ghost', 'Dazabeo Tree', 'Sunray Venus', 'Sounddrops'… Un programa realmente atractivo, aunque lastrado por los dos detalles mencionados. Una pena; de haber sido las cosas de otra forma, el ímpetu y el notable material sonoro de Kristin habrían configurado un concierto menos dominguero y más intenso. Eso sí, nos quedamos con la copla: “El vino abre tu mente. Tu guitarra es un coche de carreras. El sexo es tu mejor amigo”. Kristin, en la playa.

