Los libros aragoneses de Domingo Buesa: El documento 303 y la Historia de Aragón

A pocos días de la fiesta de San Jorge quería hablarles de un libro que tenga cierta relación con lo que supone este día. Por ello acudo a una publicación que me prestó mi amigo Samuel, sabedor de mi interés por la unión del reino de Aragón con el condado de Cataluña, pactada en las capitulaciones firmadas en Barbastro el 11 de agosto de 1137.

Sin dudarlo y con rapidez, me metí en la lectura de esa novela que plantea las andaduras, entre mayo del 2011 y enero del 2012, de un profesor de nuestra universidad zaragozana que descubre que hay un documento que los catalanes ocultan porque en él, el conde Ramón Berenguer IV, capitula ante el rey de Aragón Ramiro II y reconoce cosas que a ellos no les gustan porque demuestra que el conde catalán nunca se convirtió en el dueño de todo Aragón al casarse con Petronila de Aragón, la heredera. Por ello, este profesor se encuentra metido en medio de la trama de una auténtica mafia que le persigue y que ordena a los archiveros que le impidan ver este documento. Un documento secreto que se conoce como Documento 303, por cierto, igual que el formulario de la declaración trimestral del IVA. Sin comentarios.

Una trama muy bien llevada

Les confesaré que me encantó no solo por lo apasionante del tema o por lo bien escrita que está, sino porque la trama está muy bien llevada y tiene la habilidad de incorporar personajes que han gestado el último brote nacionalista catalán, a los cuales -como a algún archivero catalán del siglo XIX- no les tiembla la mano si hay que alterar la historia siempre que sea en su beneficio, con los medios que sean y sosteniendo las mayores estupideces que se puedan imaginar: incluido que Leonardo da Vinci era catalán o que el reino de Aragón no tuvo ninguna importancia hasta que aparecieron ellos.

Para llamar la atención sobre esta malvada lectura de la historia, precisamente en el día de San Jorge, he decidido recomendarles esta estupenda y ágil novela que les hará sentirse más aragoneses junto al protagonista. La novela es del año 2016, imprime Gráficas Editores de Barbastro, especializada en autoedición de libros, y su autor es un informático jubilado, si estos se pueden jubilar, nacido en Zaragoza y residente en Barbastro que se llama José Manuel Surroca Laguardia.

Vinculado a Barbastro

Como pueden ver es un producto muy aragonés y muy vinculado a esa hermosa ciudad de Barbastro, donde se produjo el acuerdo matrimonial. Impresionado con su lectura, me interesó saber del autor y descubrí que tenía otras novelas históricas como 'Sueños de barro' (2014) que habla de la época romana en la zona de Labitolosa, 'El Vendedor de Quimeras' (2015) relativo a la peregrinación de campesinos hambrientos en la primavera de 1320, o 'Rex Bellator' (2018) contando la aventura de salvar el tesoro y los documentos del Temple el año 1307.

Y entonces, descubrí otra novela titulada 'El Limbo' (2020), que era la continuación del Documento 303 y que, manteniendo los afanes catalanes de ocultar los documentos de nuestra historia, llevaba su acción a las tierras de Francia construyendo una entretenida novela policiaca que protagonizan personajes huidos que dan lumbre a los telediarios.

Como ven, la pasión por la historia guía los pasos de este autor aragonés al que hay que agradecer ese magnifico relato, en segunda edición, sobre la unión de Aragón y Cataluña, una unión matrimonial en espera de que el hijo de la reina Petronila de Aragón fuera el futuro rey de Aragón y, después, conde de Barcelona. Y esto debe quedar muy claro. Les recomiendo la lectura de estas novelas de José Manuel Surroca. Estas fechas son buenas para echar una vista al pasado.

