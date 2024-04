Baiuca & Alba Reche se coronan en los Premios MIN escoltados por Cala Vento y Valeria Castro

Quizá no eran los que, a priori, partían como favoritos a coronarse como los nuevos reyes en la noche de la música independiente pero Baiuca & Alba Reche han encumbrado su trabajo en el disco 'Diamante / La Mare' a lo más alto en los Premios MIN que se han celebrado este miércoles en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

De hecho, como si fuera algo premonitorio a lo que iba a deparar la noche, Baiuca y Alba Reche han sido los primeros en ganar un premio ya que la primera categoría que se ha dilucidado ha sido la de Grabación de electrónica. Poco después también se han hecho con la de Producción musical y han culminado su gran noche (en la que Alba Reche también ha actuado) ganando el premio a mejor Canción del año por 'Diamante'. Un gran reconocimiento para un dúo que sorprendió con su disco y que ha sido la punta de lanza de una noche en la que ha habido reconocimientos para muchos más artistas.

Un hipotético podio

Escoltando a Alba Reche y Baiuca en un hipotético podio (si existiera) habría que colocar a Cala Vento, la banda catalana que cumple ahora diez años de vigor, que, de gira por Chile, ha conseguido dos reconocimientos de relumbrón, el de Álbum del año (por 'Casa Linda') y el de Álbum de rock. La canaria, palmera, Valeria Castro, por su parte, también ha salido triunfadora de la noche ya que ha ganado el MINde Artista emergente y el de Álbum de raíz (por 'Con cariño y cuidado').

El resto de los premios gordos de la noche han ido a parar a Zahara (Artista), Morgan (Directo por la noche del WiZink), mientras que Xoel López se ha hecho con el de Álbum de pop por 'Caldo Espirito'.

Todo en una noche en la que se han repartido hasta 21 premios, más el de honor, que ha recibido Alejandra Fierro por su trabajo en Gladys Palmero, aunque no ha podido acudir. Presentada por La La Chús, la gala ha tenido ritmo y no se ha hecho pesada (a pesar de que ha estado por encima de las dos horas de duración). En ella, se han vivido momentos de gran altura musical con los directos de Lia Kali, Valeria Castro, Fillas de Cassandra, Sexy Zebras, Xoel López y Tacho y Los Manolos (brillante momento con el que se ha cerrado la noche). A todas ellas hay que sumar la irrupción de La La Love You que ha reinventado uno de sus clásicos para recriminar al público que no para de hablar en los conciertos. Las grandes favoritas de la noche, Ginebras, se han tenido que conformar con el premio a letra original por su canción 'Billie Max'.

El resto de premiados

La nómina se ha completado con Perico Sambeat (con 'Roneando', mejor Álbum de jazz), Tomasito (con 'Agustisimísimo', Álbum de flamenco), Putochinomaricón ('pasadasdemoda', Grabación de música urbanas), OKDW (Diseño gráfico), La La Love You (Videoclip por 'El principio de algo') y Renaldo & Clara, Zaro y Grande Amore que se han hecho con las categorías en catalán, euskera y gallego, respectivamente. Sufjan Stevens, por su parte, ha sido elegido como mejor Artista internacional.

Una brillante nómina de ganadores para un día, el de los Premios MIN, en el que Zaragoza ha vuelto a demostrar su gran capacidad para albergar eventos, aunque la presencia aragonesa en la gala (a la que ha acudido la alcaldesa Natalia Chueca) se ha limitado a algunos de los entregadores de premios ya que ni había nominados de la comunidad ni tampoco actuaciones.