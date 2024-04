La música ya suena en la alfombra roja de los Premios MIN

La alfombra roja de los Premios MIN ya se ha desplegado en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza y ya han empezado a desfilar los primeros protagonistas de la gala que se celebra a partir de las 21.00 horas por primera vez en la historia en Zaragoza.

Y es que los premios de la industria que más años lleva celebrándose (intentos ha habido otros muchos que se han quedado por el camino) han traído hasta la capital aragonesa a casi 1.000 personas y no hay premios que no cuenten con su particular alfombra roja. En este caso, como no podía ser de otra manera, muy musical, con gente como Zahara, entre otras nominadas.

Los favoritos

En cuanto a la gala, Ginebras son las grandes favoritas ya que es el grupo con más nominaciones - 5 en total, en las categorías de Radio 3 a Canción del Año, Mejor Videoclip, premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop, Marilians al Mejor Diseño Gráfico y Mejor Letra Original.

Le siguen Tanxugueiras y Fillas de Cassandra con 4 nominaciones para cada una. El trío gallego opta a ganar en las categorías de Republic Network a Mejor Videoclip, premio Radio 3 a Canción del Año, SAE Spain a Mejor Producción Musical y Mejor Letra Original, mientras que el dúo de Vigo está nominado además de Republic Network a Mejor Videoclip; al premio Johnnie Walker a Mejor Artista Emergente, Mejor Álbum de Música de Raíz y Mejor Álbum en Gallego.

Con 3 nominaciones cada uno, está a la canaria Valeria Castro en las categorías ONErpm a Álbum del año, premio Johnnie Walker al Mejor Artista Emergente y Mejor Álbum de Música de Raíz, al dúo formado por Baiuca & Alba Reche en Canción del año, Mejor Grabación de Electrónica y SAE Spain a Mejor Producción Musical, a Robe en ONErpm a Álbum del año, premio AIE a Mejor Artista y Mejor Álbum de Rock, al dúo Cala Vento en ONErpm a Álbum del año, Mejor Álbum de Rock y Ticketmaster a Mejor Directo y a los madrileños La La Love You en las categorías de Radio 3 a Canción del año’, Republic Network a Mejor Videoclip y SAE Spain a Mejor Producción Musical.

Otros artistas como Maria Hein y Júlia Colom - entre otros - optan a la categoría de Mejor Álbum en Catalán. Juicy BAE y trashi también son algunos de los candidatos a ganar un Premio MIN a Mejor Grabación de Músicas Urbanas.