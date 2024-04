Quequé: "El público zaragozano tiene una carcajada muy amplia"

A raíz del éxito del programa 'Hora Veintipico' en Cadena SER, nace 'Hora TreintaYpico, el show', 90 minutos de comedia sin filtros. Un espectáculo que acogerá el Teatro de las Esquinas el domingo 28 de abril a las 13.30 horas. Tras su estreno en 2020, el programa se ha consolidado como el principal formato de humor de su parrilla, encabezado por Héctor de Miguel (Quequé), Fernando Moraño, José Cabrera, Marina Lobo y Miguel Martín, este quinteto humorístico llevará su función fuera de Madrid por primera vez y lo hace en Aragón. El día anterior, 27 de abril, estará en el Teatro Olimpia de Huesca a las 20.30 horas.

En 'Hora TreintaYpico, el show', cada integrante tiene su momento de protagonismo con 20 minutos de monólogo, cinco tipos de humor diferentes, pero con un nexo de unión: hacer chistes con la actualidad. El espectáculo va más allá al incorporar interacciones con el público, secciones del programa en vivo y música. «Está pensado para que estén pasando cosas continuamente», ha subrayado este viernes el humorista Héctor de Miguel en la presentación del espectáculo, en la que ha estado acompañado por su compañero Miguel Martín.

Zaragoza ha sido la ciudad elegida, ya que trae buenos recuerdos para el equipo. Quequé ha confesado en este sentido que «el público zaragozano es muy abierto y tiene una carcajada muy amplia». «Es muy buen lugar para estrenar comedia», ha añadido. El equipo afronta con «mucha ilusión» esta función de prueba en la que medirán la respuesta del público. Ya que el objetivo de salir del estudio es «premiar al 'fandom', generar proximidad y crear comunidad». Con esto, Héctor de Miguel espera que «los espectadores vean que la gente que hace 'Hora Veintipico' es real». «Pero, sobre todo, lo que quiero es que se rían mucho, que se vayan con la sensación de ‘poco he pagado para lo mucho que me he reído’».

El cartel del espectáculo. / El Periódico

Héctor de Miguel ha confesado que tiene una obsesión y es que «no puede haber un minuto sin carcajada, ni 30 segundos incluso». «Me gusta que sea un estimulo continúo», ha añadido. Y, ¿cómo hacen para mantener a la audiencia riendo durante 90 minutos? Miguel Martín lo tiene claro: «Hacemos magia. Llevamos muchos años haciendo comedia, somos gente muy experimentada y que lo pasamos muy bien con nuestro trabajo».

De hecho, Héctor de Miguel lleva «prácticamente toda la vida» dedicándose a esto. «Era un desastre e intenté buscar un trabajo que no me forzara mucho», ha manifestado. Aunque, «no había un plan», se presentó al certamen del Club de la Comedia y «tuve suerte», ha confesado. Desde sus inicios hasta ahora su humor ha ido evolucionando: «Soy una persona tímida y me gustaba mucho la gente que contaba chistes, y lo hacía seria, como Eugenio, yo iba por ahí». «Pero con el tiempo vas probando otras cosas, la vida te lleva a hacer otros papeles y así me he ido soltando un poco. Ahora me permito hacer cosas en el escenario que mi yo que empezó no lo creería», ha continuado contando.

Este programa, que empezó «como casi todo en la vida, como una broma», en 2024 cumple su cuarto año. «Nos divertimos mucho, tenemos mucha libertad, aunque eso trae algún problema que otro, pero merece la pena», ha confesado Héctor de Miguel. De cara al futuro, ha declarado que «todo apunta a que Cadena SER nos va a dar dinero a cambio de seguir la temporada que viene». Y, además, tienen intención de llevar el show a otras ciudades, «si en Huesca y Zaragoza va bien a todos los niveles», ha añadido. Aunque el humorista confía en que va a ir bien y que «igual podemos tener el año que viene una girita por España».