El VI Festival de poesía joven Rasmia llena Zaragoza de versos

Mañana dará comienzo el VI Festival de poesía joven Rasmia 2024. El encuentro, organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la asociación cultural Noches de Poemia, se celebró por primera vez en 2018. Según Carmela González, responsable de la sección de promoción juvenil del ayuntamiento, el festival literario tiene un doble objetivo. Por un lado, busca «acercar la poesía a los jóvenes de la ciudad y a la ciudadanía en general». Al mismo tiempo, intenta «poner en valor el talento para la producción literaria que existe en esta ciudad», afirma González.

Las aceras de Zaragoza se han llenado de versos que muestran el talento de los jóvenes poetas zaragozanos. Doce pasos de cebra entre la plaza Paraíso y la plaza de España han sido decorados con los poemas de una docena de autores. Como novedad, destaca la juventud de los poetas seleccionados, que tienen entre 12 y 18 años.

Este año, la organización se propuso acercar el Festival de poesía a los centros de enseñanza. Eva Oliván y Lucía Rufo, dos de las autoras cuyos versos decoran el pavimento de la ciudad, participaron en las actividades de Rasmia! gracias a sus profesores del IES José Manuel Blecua. «El año pasado me apunté a un par de concursos pero cómo no escribía de normal, no me atreví a más. Este año, mi profesora me animó a enviar mis poemas de nuevo», confiesa Rufo.

La estudiante de 18 años reconoce sentirse «impactada» al ver sus versos en el suelo de la ciudad. «Me emociona que todo el mundo pueda lerme», sostiene. «Cómo un dios sediento de homenajes / te busco en el templo derruido de mi mente» puede leerse a ambos lados de uno de los pasos de cebra de plaza de España.

Eva Oliván, por su parte, nunca había escrito poesía ni había participado en ningún concurso. La joven de 17 años ha encontrado en la poesía «una forma personal de contar como te sientes y conectar con otra gente». Gracias al Festival de Poesía Joven, ha descubierto una forma de aprender sobre literatura «diferente a lo que nos cuentan en el instituto», que le ha permitido «conocer un montón de gente con la que tiene mucho en común». Su poema empieza con los versos «No he nacido mujer, / pero he sido criada para serlo» y reflexiona acerca del machismo imperante en la sociedad actual. «Es un honor que algo de mí este en mi ciudad. Me parece una iniciativa preciosa», admite Oliván.

En este proyecto, los poemas no solo invaden la calzada. Hasta el 12 de mayo, las creaciones de las nuevas voces de la poesía aragonesa tomarán multitud de espacios urbanos, como el transporte público o el teatro romano. Mañana y el 9 de mayo, el recital Agnición tendrá lugar en el Teatro Romano de Zaragoza. Sara Martínez y David Conde leerán al público sus composiciones poéticas.

El sábado 4 y 11 de mayo, la actividad Poetas en el tranvía llevará de versos a los vagones. Katerina Chatzinikolau, María Barros, Amalia Buitrago y Anita Núnez adornarán el trayecto cotidiano con sus palabras. La mañana del día 11, también se celebrará el recital Poetas en la escalera en la entrada de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Por último, los escritores compartirán su pasión y sus conocimientos en talleres de escritura. Los dos primeros los impartirá Pablo Rocu y se llevarán a cabo mañana y pasado en el IES Miralbueno y el IES Blecua. Anita Núnez impartirá los dos últimos el 9 y 10 de mayo en el IES Miguel Catalán y el IES Picarral.

Para cerrar el festival de 2024 con broche de oro, el 12 de mayo tendrá lugar el evento Proescilina en la plaza de España. La poeta Bea Royuela actuará como profetisa en una edición especial dedicada al tarot.