Pedro Olloqui: "Los presupuestos van a ir ampliándose siempre bajo el hilo director de Goya"

¿Cómo ha sido su aterrizaje en el cargo?

Al llegar nos encontramos con algunas dificultades. La primera grandísima fue el cierre del Museo Provincial, un cierre doloroso porque afecta a dos cosas muy sensibles, toda la colección Goya que gestiona el Gobierno de Aragón; y toda la colección de Extremo Oriente que nos hace referentes internacionales. Había que dar una solución. También con una crisis de personal grandísima con muchas vacantes sin cubrir y sin reserva presupuestaria para ello. Y, además, un déficit económico enorme.

¿Y cómo están esos problemas?

Bueno, el Gobierno de Aragón está dando una respuesta a las vacantes y hemos resuelto bien encontrar una ubicación para Goya mediante la colaboración institucional, que es una máxima que vamos a tener a lo largo de toda la legislatura. La Aljafería es un lugar emblemático con un gran nivel de visitantes y pensamos que esa colaboración con la colección más emblemática de Aragón da un maridaje estupendo. Y, además, resuelve un problema en la Aljafería ya que permite crear unas arquitecturas interiores que permiten su utilización para una musealización más sencilla de aquí en adelante.

¿Qué más tienen en mente?

Hay que abordar con el ministerio la cuestión del Archivo Provincial de Zaragoza y una gran deuda que tiene el ministerio con Aragón, Teruel es una de las pocas provincias que no tiene un museo del ministerio. El ministro Urtasun trabaja en una idea que es la de los derechos culturales. Aragón está muy implicada en eso pero hay un elemento previo, para ello tiene que haber infraestructuras culturales que los puedan soportar.

Además, de eso, ¿cuáles han sido sus primeros pasos?

Ha habido un esfuerzo muy grande por abrirse a todos los sectores porque la cultura la hace el pueblo, viene desde abajo, no hay alta cultura y baja cultura. La cultura nace de abajo hasta alcanzar su máximo esplendor y esto en Aragón se está viviendo con gran intensidad. Me parece muy importante que seamos capaces de contar esto. Aragón se reivindica a través de su gente. Estamos muy por encima de nuestro peso demográfico y económico en creación cultural.

¿Qué papel económico debe tener la DGA en la cultura?

Los presupuestos de Cultura en el Gobierno de Aragón han sido siempre modestos. Este gobierno tiene la vocación de ampliar esos presupuestos y hay un proyecto estructural que va a guiar ese crecimiento que son todos los trabajos que conducen al bicentenario de Goya en 2028, es un itinerario y no un punto de llegada. Es la mayor movilización de recursos económicos en la historia de la comunidad al servicio de proyectos culturales. Y hay cuestiones ligadas a infraestructuras fundamentales como crear un espacio museográfico importante para albergar la colección de Goya, pero van a pasar muchas cosas hasta llegar a 2028. Y es que Goya pueda dialogar con todas las sensibilidades, el patrimonio no solo está ligado con la música clásica, hay que romper con eso. Me interesa, por ejemplo, que haya expresiones contemporáneas en Aula Dei y que ese diálogo atraiga a otros públicos. Hay que ser creativos en la programación. Los presupuestos van a ir ampliándose pero bajo un hilo director fundamental, el bicentenario de Goya.

Precisamente algunos le acusan de pensar solo en Goya.

No es verdad, no solo hay Goya, pero es el hilo director. Mis primeras palabras han sido para reconocer el papel de las industrias culturales en Aragón. La cultura necesita un soporte industrial detrás. Hay un criterio muy progresista del Gobierno de Aragón, entendemos que la cultura la hace el pueblo pero sin una realidad industrial no tiene sentido. Muchas familias viven de las ayudas a las industrias. ¿Que son insuficientes? Siempre lo son. A todos nos gustaría que hubiera más pero hay que encontrar un desarrollo de la cultura en constante equilibrio.

¿Por qué se ha retrasado la inauguración de la exposición de los ‘goyas’ en la Aljafería?

La exposición es difícil porque hay que acondicionar el edificio, algo superior a lo que inicialmente creímos. La arquitectura interior es más compleja para no amenazar algunos muros y ha exigido algo más de trabajo. En otoño se inaugurará.

En ese nuevo museo que planean en la plaza del Pilar está previsto que vayan los ‘goyas’ que gestiona el Gobierno de Aragón pero que son en propiedad de varias instituciones como el Museo del Prado, la Academia de San Luis... ¿Han hablado ya con sus propietarios?

No es un nuevo museo, es un nuevo centro expositivo que dependerá del Museo de Zaragoza. Con los propietarios estamos en permanente diálogo y contacto y con ellos se ha preparado el traslado a la Aljafería. El presidente de Aragón se ha puesto en contacto con el del Gobierno para solicitarle la mayor colaboración en todo lo relativo con el bicentenario. No pensamos que el Gobierno de España no encuentre escenarios de colaboración.

¿Es necesario este centro?

El nuevo centro será muy emblemático porque la plaza del Pilar será el mayor espacio goyesco del mundo. Pero lo más importante no es este museo sino que vamos a convocar al mundo a venir a Aragón para tener la experiencia de Goya. La experiencia de vivir y comprender a Goya solo se puede entender en Aragón y, en concreto, desde la plaza del Pilar. Esa forma de ver el mundo que ilumina toda España solo se puede vivir aquí. Y algo parecido me pasa con la jota. Hay un impulso para que sea patrimonio mundial y la jota es lo que es porque se canta y se baila en Aragón y tiene mucho que ver con este mundo goyesco, esta forma descarnada de expresarnos que tenemos los aragoneses que a veces se nos vende como gente iletrada pero no. Y esto no se puede perder, parece que la modernidad olvida la tradición. Un Gobierno tiene que aprender del pueblo que le ha elegido y esa sintonía es la que produce encuentro y éxito.

Ha cancelado definitivamente el proyecto de la Sinfónica.

Me ha tocado tomar una decisión evaluando los recursos, el impacto que tendrá en el conjunto y las alternativas. Seis millones de euros en la comunidad en términos de cultura es una barbaridad para un único proyecto, no lo podemos soportar. Quienes diseñaron ese proyecto lo dejaron sin presupuestar, sin plan director ni de desarrollo, lo dejaron planteando con inconsistencia, con poca responsabilidad y a mí me ha tocado ejercerla. Lambán quiso impulsar este proyecto y no fue capaz de dejar los recursos económicos, no estaban. Era un proyecto bienintencionado pero no había posibilidades. No puede mirarse el apoyo a las industrias culturales monopolísticamente, no se puede atender solo a la música clásica. Se había quedado planteado con una cierta irresponsabilidad, no había una gestión correcta y hemos tratado de darle una respuesta positiva a esto. Vamos a diseñar un programa modesto pero solvente de música clásica en el territorio.

¿A través de la fundación creada para la Sinfónica?

Sí, la fundación no tenía como único objetivo la fundación de la sinfónica sino un conjunto de acciones de promoción de la música clásica en el territorio.

¿Va a seguir la Temporada de lírica y danza?

Vamos a trabajar en otras direcciones nuevas porque no tenemos mucha satisfacción, no ha habido un respaldo del público para los costes que ha tenido. Queremos acercar más la demanda del público a la oferta que podemos hacer y ligada al territorio, no podemos trabajar solo en Zaragoza.

¿Qué puede adelantar del proyecto ‘Aragón, Reino de la luz’?

Es un proyecto ligado a la difusión del patrimonio aragonés relacionado con su historia y la cultura aragonesa, el maridaje soportará ese proyecto destinado sobre todo al territorio mucho más que a Zaragoza. Hay que hacer un relato de los aragoneses en positivo.

