El Gobierno de Aragón entierra el proyecto para la creación de la Sinfónica de Aragón

Aragón seguirá sin tener Orquesta Sinfónica. El Gobierno de Aragón ha enterrado el proyecto. Así ha quedado claro en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón en la que el director general de Cultura, Pedro Olloqui ha comparecido a petición de Chunta Aragonesista. De hecho, el propio Olloqui ha llegado a decir que la comunidad “ni cuenta con una sinfónica ni con un compromiso de crearla” interpretando a su manera los objetos que aparecen reflejados en los estatutos de la Fundación Sinfónica de Aragón.

En su intervención, Olloqui ha aseverado que “no hay capacidad de pagar” el proyecto e incluso ha llegado a indicar que la fundación creada para dar amparo a la sinfónica “no tiene como único objeto la orquesta”. Todo para anunciar que la fundación va a programar “música culta a lo largo del territorio” con un plan que revelará en los “próximos días” y del que no ha desvelado nada más, ni presupuesto ni quien iba a estar detrás ni hasta dónde iba a llegar.

"En España ya hay 29 orquestas sinfónicas"

Olloqui, de hecho, ha rebajado la importancia de que hubiera una sinfónica en Aragón ya que “en España ya hay 29 y en Europa 158 (ha obviado que este dato es en ciudades de más de 350.000 habitantes)” dando a entender que la comunidad no necesita una. Algo a lo que la oposición le ha recordado que se está formando en los conservatorios a muchos músicos “con fondos públicos a los que no les damos salida”.

Además, el director general de Cultural ha criticado que “el gobierno anterior dejó el proyecto sin presupuesto” y, en su opinión, “dotar a la sinfónica supondría un agravio comparativo con el resto de disciplinas culturales de la comunidad”, además de insistir en la idea de que la creación de la sinfónica era “una confrontación política con el ayuntamiento. En Zaragoza hay un concierto cada tres días de música clásica, la oferta está bien cubierta”, ha señalado como justificación.

¿Y los concursos?

La supresión del proyecto de crear la Orquesta Sinfónica deja en el aire qué ha sucedido con los concursos convocados por la misma para las plazas de administrativo, gerente y para seleccionar una orquesta. Si bien no ha aclarado mucho, más allá de un alegato a no generar “empleo público innecesario” (la fundación iba a contratar a dos personas), el director general de Cultura ha dejado entrever “que el patronato suspendió los concursos” sin ir mucho más allá. La oposición de la izquierda, en cualquier caso, le ha pedido las actas y las resoluciones ya que, por ejemplo, José Luis Soro, de CHA, ha expresado sus dudas sobre si “ese patronato, al menos el antiguo, se ha reunido”. Olloqui no ha contestado claramente a esas dudas pero sí ha asegurado que le entregará las actas a los partidos que las soliciten porque “no hay oscurantismo”.