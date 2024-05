Isabel Pantoja, reina de España

Una Isabel Pantoja, eufórica y emotiva, radiante ante su público ha brillado esta noche con fuerza en el concierto que ha ofrecido en un pabellón Príncipe Felipe lleno (es decir, las 4.500 personas de aforo habilitadas ya que en la pista había sillas y el último anillo no se ha abierto) que no ha dejado de corear el nombre de la artista («¡Isabel, Isabel!»), que ha facturado un concierto muy largo (de dos horas largas) en el que no se han parado de escuchar gritos como «¡guapa!» en cada momento de silencio.

Isabel Pantoja, rodeada brillantemente por una orquesta que realza de manera más que notable el espectáculo, ha hecho un repaso (nunca mejor dicho) a medio siglo de trayectoria artística, rozando las 50 canciones y, sobre todo, no olvidándose casi ningún momento de su trayectoria, recordando incluso temas que grabó con apenas 17 años. Es cierto que muchas de las canciones que ha interpretado han sido apenas fragmentos, pero nada que objetar a una actuación en la que su voz ha sonado rotunda, con su fuerza habitual, reivindicando su lugar como reina de la música española... 50 años después.

"Estaríamos muchos años..."

En su primera interacción con el público, la andaluza ya ha sido muy directa a modo de presentación: "Estoy muy feliz de estar aquí después de muchos años en esta maravillosa tierra. Os voy a recordar casi todas mis canciones, porque si cantara todas esto sería interminable, estaríamos muchos años"

Y así, durante esas más de dos horas de concierto, el público zaragozano (y de fuera ya que había gente venida hasta de México y Argentina) ha podido disfrutar de canciones como 'Embrujá por tu querer', 'Fue por tu voz', 'El señorito', 'Donde el corazón me lleve', 'Quiero pecar contigo', 'Aquella Carmen', 'Feriante', 'Nada', y, cómo no, otras como 'Virgen del Rocío', 'Se me enamora el alma', 'Yo soy esa', 'Si tú me dices ven' y 'Marinero de luces', entre otras muchas.

Por supuesto, no han faltado alusiones a la Virgen del Pilar o al corazón que ella asegura haber seguido siempre para pregonar: "Y sin ustedes seguro que no estaría aquí, esto es para ustedes y para todos mis fans de todo el mundo". Isabel Pantoja en estado puro.