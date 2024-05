El director Isaki Lacuesta recibirá el Premio Carlos Saura del Festival de Huesca

El 52º Festival Internacional de Cine de Huesca entregará a Isaki Lacuesta su Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura. El galardón honorífico del certamen altoaragonés reconoce una de las trayectorias con mayor proyección del cine actual. Ganador de dos Conchas de Oro y un Premio Goya entre otros muchos galardones y reconocimientos, Lacuesta ha creado una de las carreras más sólidas del audiovisual español desde su debut en el 2000. Cine y televisión, documental y ficción, comedia y drama, así como largometrajes y cortometrajes, forman el recorrido de un cineasta completo y polifacético con más de una veintena de trabajos en su haber.

El próximo 7 de junio en el Teatro Olimpia y durante la gala inaugural del certamen oscense, la capital altoaragonesa recibirá al autor de obras como 'Un año una noche', 'Entre dos aguas' o la recién estrenada 'Segundo premio'. Un acto donde la familia del propio Saura estará presente para hacerle entrega de la distinción. "Su nombre encaja a la perfección con el espíritu del premio. Cuenta con una trayectoria en continuo ascenso, ha transitado con éxito por todos los formatos, siendo el cortometraje una constante durante toda su carrera", ha indicado Estela Rasal, directora de la cita oscense.

El tributo que recibirá el cineasta catalán nació en 1991, siendo Carlos Saura el primer galardonado. Casi tres décadas después (en 2019) el tributo tomaría el nombre del célebre cineasta oscense para adoptar así su denominación actual: Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura. Con el aval del maestro altoaragonés y bajo un nuevo enfoque donde se busca distinguir la relevancia y proyección de una trayectoria en el séptimo arte, nombres destacados como Paula Ortiz, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, Anna Castillo, Michel Franco, Diego Luna o Pablo Larráin el pasado año, han acudido a recoger este homenaje durante la última década.

Trayectoria

Isaki Lacuesta (1975, Gerona) ha escrito y dirigido once largometrajes, además de cortometrajes, series de televisión, diversas instalaciones y colaboraciones con profesionales de otros ámbitos tan diversos como arquitectura, pintura o música. Su debut se produjo en el cortometraje con 'Caras vs caras' (2000), una obra que fue el germen narrativo de 'Cravan vs Cravan' (2002), su opera prima ganadora del premio del público y mejor director revelación en el Festival de Sitges, además del Premio Sant Jordi RNE de la crítica a la mejor ópera prima española de ese año.

Su obra más reciente es 'Segundo Premio' (2024), junto a Pol Rodríguez, acaba de ser estrenada en salas comerciales. Una producción sobre la mítica banda Los Planetas que arrasó en el pasado Festival de Málaga llevándose mejor película, dirección y montaje.

Fruto de su importante trayectoria, entidades tan destacadas del mundo cultural como la National Gallery de Washington (2013), la Cinemateca Suiza (2017), la Filmoteca Española (2018), el Centro Georges Pompidou de París (2018) y la Filmoteca de Catalunya (2019) le han dedicado una retrospectiva a toda su obra, además el MOMA de New York, el Lincoln Center, el Anthology Film Archives (New York) o el CCCB han proyectado sus trabajos. Su correspondencia fílmica con la realizadora japonesa Naomi Kawase, In between days (2009, CCCB) se presentó en el Locarno Film Festival, una de las citas más antiguas del mundo y con categoría A por la FIAPF.