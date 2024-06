Los libros aragoneses de Domingo Buesa: Escupir al pantano, en Mediano

Lo que se ha venido en llamar memorias ahogadas, que hablan de los pueblos que murieron bajo las aguas de los pantanos, ha sido asunto emergente en creaciones como la de Julio Llamazares (Alfaguara, 2015) que en 'Distintas formas de mirar el agua' reflexiona sobre el destierro, la memoria y la nostalgia de lo perdido bajo las aguas. Pero, antes de esta aportación literaria hay autores destacados que plantearon otros enfoques de este problema, partiendo del análisis del camino que toman los que se marchan. El ejemplo es la novela del río leonés Porma, cuando María Luisa Prada (KRK, 2005) en 'Bajo el agua', incorpora el manido descubrimiento de un secreto que estuvo 20 años bajo las aguas y, lo más importante, un mensaje ya superado: los desplazados no pueden volver a su casa.

Recordar cómo eran antes las cosas construye otra forma de enfocar literariamente el asunto, caso del delicioso libro 'El río' de Ana María Matute (Nórdica Libros, 2019) donde en el pantano de Mansilla descubre que las casas blancas del nuevo asentamiento son impersonales y demasiado nuevas. Y también puede plantearse la visión desde el miedo y la rabia ante lo que se avecina. Lo verán en 'La marca del agua' (Lumen, 2021), donde Montserrat Iglesias traza no el dolor de irse, sino los momentos en los que conocemos el miedo de la pérdida inminente, en este caso de Hontanar.

Dos casos aragoneses

Hay muchos modos más de acercarse literariamente a este drama que no caben en esta reflexión, pero quiero recordar dos casos aragoneses que enseñan otro camino de recuperar el pasado: cruzar los recuerdos de muchas gentes. Eso hace la nostálgica y magnifica novela de 'Camí de sirga' (Anagrama, 1989), de Jesús Moncada, recuperando la historia de Mequinenza, una villa que fue salida de una importante industria minera para quedar, al final, sumergida. Y con este sistema de historias cruzadas, originales y muy bien integradas, Virginia Mendoza (Libros del KO, 2021) construye 'Detendrán mi río' con muchos protagonistas que recuperan la historia de una huerta, arrasada por el pantano de Mequinenza.

Y en esta línea nos encontramos con un libro muy interesante que narra ese dramático momento en el que Mediano sufre una terrible inundación sin avisar. Es la crónica de la vida en un pueblo sentenciado en la España de 1969, una hermosa historia que protagoniza Orosia Lacort, nacida en Benasque para acabar muriendo en Barcelona después de verse obligada a peregrinar por mil caminos y a dejar atrás jirones de su vida. En Mediano quedaron sus paisajes y las personas queridas, todo sin vida, hasta que su nieta vuelva a contemplar el pantano.

La Historia de Aragón en novela

A partir de aquí, me callo para invitarles a leer esta hermosa novela, bien escrita, bien pensada y bien resuelta, que nos propone Doce Robles en su consolidada colección La Historia de Aragón en novela, como última o penúltima consecuencia de su interesante premio de novela histórica. Su autor es José Ignacio Escudero Arteaga, creo que antaño fue alumno mío, que está en el mundo de la publicidad y del márquetin, escribe un blog y coedita 'Si acaso quieres volar' (2021). El preparado Escudero, irrumpe en el mundo de la novela con esta sugerente historia en la que mezcla con habilidad la felicidad del amor con la desesperanza de la realidad. No hay capitulo que no invite a emocionarnos, a gozar con los protagonistas, a lamentar la dureza de la vida de ellos. Es todo un itinerario de sensaciones que nos ponen en el escenario de un momento dramático, ese segundo en el que un maldito con poder decidió la crueldad de inundar un pueblo lleno de gente en los recónditos valles de Aragón.

