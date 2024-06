El Kanka (actúa en El bosque sonoro): "Siempre voy a estar donde haya música y ojalá nunca se pierda"

El Kanka, nombre artístico de Juan Gómez Canca, cree que “después de la pandemia se ha vivido una proliferación de la música en directo” y que “la gente no se conforma con el ‘streaming’. “El público quiere estar con sus amigos cantando el mismo tema y ver al artista sin la pantalla de por medio”. Así lo asegura poco antes de su concierto de este sábado en El bosque sonoro de Mozota.

El cantautor considera que “cada vez hay más conciertos y festivales”. Pero, algo que tiene claro es que no quiere que “se convierta en una burbuja”. El artista malagueño anunció en diciembre de 2021 que se bajaba por un tiempo de los escenarios, un parón que duró 15 meses. Recuerda los comentarios de sus compañeros que en ese momento hablaban de “una saturación de música en directo”. “Me contaron que tocaban en sitios en los que no había material, que tenían que cantar a pie o que había problemas técnicos”, declara.

Desde que empezó su carrera en solitario en 2007 ha conseguido consagrarse como uno de los mejores figurantes de la nueva generación de cantautores de España. Y confiesa que ahora se encuentra en un momento “peculiar”. “Vengo de una gira que me ha gustado mucho a voz y guitarra. Ha sido muy especial, ya que se me ocurrió hacer los repertorio improvisados en el ‘show’ dependiendo de lo que él público me pidiera”, relata. A pesar de esto, El Kanka confiesa que han sido conciertos “muy exigentes, pero muy divertidos”.

Valores que comparte

El pasado 11 de mayo comenzó la fase final de la gira de su último disco ‘Cosas de los vivientes’, en la que deja de actuar en solitario para volver a tocar con banda. El cantautor malagueño se subirá el sábado 8 de junio al escenario de El bosque sonoro, un festival en el que confiesa que se siente “muy a gusto”. “Allá donde me pagan, doy un concierto, pero cuando el marco simbólico tiene estas características reivindicativas y sostenibles uno va a cantar con más ganas”, añade.

Y, ¿qué va a escuchar el público de El bosque sonoro? Un repertorio de canciones basado en el último concierto que hicieron el año pasado. “Quise dar un regalo a los asistentes rescatando algunas canciones más antiguas y mezclándolas con las nuevas”, cuenta. El cantautor confiesa que le encanta ir solo con su guitarra, pero con la banda al completo es “mucho más potente” y cuenta con más elementos musicales. “Aunque al ser un festival, igual es más cortito de lo que solemos hacer, pero habrá un poco de todo y la gente se divertirá, que es lo que queremos”, confiesa.

El concierto del 8 de junio cuenta con “un puntito extra: es al aire libre”, manifiesta el malagueño. “La gente suele estar con un ánimo más festivo, está contentos, con sus amigos… Y esa energía del público a nosotros nos influye mucho”, cuenta. Y, aunque ellos tengan ensayada la actuación y lo hagan “casi siempre igual”, confiesa que “lo disfrutan de una manera particular”.

El poder de la música

“Está demostrado que la cultura, y la música en particular, es positiva para el ser humano”, cuenta el artista. Él confiesa que puede estar “mucho tiempo sin visitar un museo, pero sin escuchar música no puede pasar ni un día”. “Yo siempre voy a estar donde haya música y ojalá no se pierda, porque hay veces que la cultura no recibe las ayudas necesarias”, añade. El Kanka manifiesta que “incluso a nivel colectivo, inconscientemente, se denota a veces o se valora como entretenimiento, que por supuesto que lo es, pero es mucho más. Creo que es algo de lo que no podemos prescindir y sin lo que no podemos vivir”.

Al cantautor le gusta “casi todo” de su profesión. Pero, lo que más disfruta es la composición, “me considero sobre todo autor, más que cantante”, detalla. “Me parece muy fuerte y me fascina la idea de sacar una canción de donde no había nada”, declara. Y, aunque no es “muy escéptico”, ni sigue ningún ritual para componer, le gusta estar solo, “así me siento libre de poder equivocarme, de ir probando cosas…”, confiesa el malagueño.

Su último disco lo sacó cinco años después del anterior, pero para el próximo no va a haber que esperar tanto. Esta gira termina en noviembre y para principios de 2025 confiesa que ya estará metiéndose en estudio. “Ya tengo canciones, así que me puedo poner a grabar en cualquier momento”, concluye.

