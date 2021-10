¿Por qué se presentó a las elecciones del CN Helios?

Siempre me habían ofrecido entrar en juntas, incluso ir de candidato en alguna ocasión, pero considero que se requiere mucho tiempo de dedicación al club. Pero he cambiado mi situación laboral, he pasado a jubilado, y tengo mucho más tiempo. Siempre he creído que en estos clubs el santo y seña es el deporte. Había gente de mi época y posterior que estaban animados a presentar una candidatura, me propusieron ir de candidato, me lo pensé pero, vamos, enseguida me decidí porque siendo gente que venía del deporte, Armando Ordovás, Javier Mínguez, me decidí a dar el paso.

Ganaron por una amplia diferencia. ¿Había ganas de cambio?

Pues parece que sí, porque fueron 766 a 233 votos. Cuando empezamos con la campaña electoral todo el mundo nos decía que teníamos que promocionar más el deporte, que quieren que Helios vuelva a tener más deporte porque quizá se había convertido demasiado en un club social. Aunque nosotros tenemos claro que tienen que convivir las dos facetas, la deportiva y la social. Vamos a intentar promocionar más el aspecto deportivo porque lo pide la sociedad, cada día hay más gente que sale a correr, va a gimnasios... Estamos en esa línea de ofrecer al socio que haga más actividades deportivas.

¿Esa es la base de su proyecto?

Sí, tenemos el proyecto de mejorar un poco todas las instalaciones pero la pandemia ha dejado tocados a muchos clubs. Teníamos que ver cómo estaba la situación económica, que no es muy boyante, porque en todos los clubs ha habido bajón de socios. Tenemos proyectos de gran envergadura pero hay que esperar un poco a ver qué pasa. Es un momento de incertidumbre con toda la subida del IPC, de las materias primas, la energía, a los clubs nos afecta mucho.

¿Qué es lo primero que les gustaría hacer?

Retomar el plan director de instalaciones. Se necesitan muchas cosas en Helios. Se han quedado un poco antiguas según qué instalaciones. Por ejemplo, las pistas de pádel hay que intentar ampliar o cubrir algunas, las pistas de tenis, ampliar el rocódromo. Nuestro proyecto estrella, que seguramente tendrá que esperar unos años, es hacer una piscina olímpica. Son 17 secciones deportivas y hay que darles contenido. Una cosa que queremos implementar relativamente pronto es dar más protagonismo a los técnicos en las secciones deportivas. Para que la gente haga deporte siempre he creído que debemos tener buenos técnicos, profesionalizados.

¿Quién va a formar su junta ?

Hemos sido una junta directiva muy grande porque creo que cuanta más gente haya más ojos hay para todas las cosas. Tenemos un vicepresidente social, Paco Vicente, uno económico, Paco Roche, y uno deportivo, Armando Ordovás. Hay una serie de vocales agrupados en grupos de trabajo para gestionar estas tres grandes áreas. También queremos que se incorpore con fuerza la mujer, hay algunas ya en la junta pero cada vez tienen que estar más presentes. Estamos empezando a constituir el comité organizador del centenario, que será en 2025. Tenemos que poner a Helios al nivel que se merece tanto a nivel local como autonómico, nacional e internacional si podemos. Hemos tenido muchos buenos deportistas en Helios y muchos recuerdos que llevar a ese centenario.

Entre ellos usted, toda la vida ligado al club. ¿Qué significa llegar a presidente de Helios?

Es un orgullo y una gran responsabilidad, un club de tanta trayectoria, con tantísimos deportes y que en su día tuvieron un nivel muy alto... Pero eso hay que gestionarlo de tal manera que tengamos las posibilidades de llevarlo donde nosotros queramos. Donde el socio quiera llevarlo. La gestión está cambiando muchísimo a todos los niveles. El orgullo de pertenencia a un club está ahí, sobre todo para la gente más mayor, pero lo que solicita la gente son más actividades. A la gente le gusta pagar pero por hacer algo. Hay que cambiar un poco los conceptos de club deportivo al uso. Estamos toda la junta directiva con muchas ganas, ilusión, fuerza y, sobre todo, muchas ideas para mejorar nuestro club. Tenemos que poner Helios en el siglo XXI. Hay que intentar mejorar el número de socios, es un club atractivo.