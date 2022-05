La gesta del pueblo

El Brea logró una victoria épica en el campo del filial del Espanyol por 1-2 el pasado domingo. Luis Costa y Veintemilla fueron los artífices de los tantos del encuentro frente al segundo clasificado. De esta manera certificaron su permanencia en Segunda RFEF una temporada más.

No fue fácil debido a que el conjunto perico se adelantó en los primeros compases del partido. En ese momento fue cuando la afición del equipo aragonés se hizo notar y aupó a los de Dani Martínez hacia la remontada. La afición de Brea de Aragón, que tan solo cuenta con alrededor de 1.500 habitantes, hizo como todas las jornadas un desplazamiento mayúsculo, en esta ocasión de más de 150 personas. Luis Costa, jugador del Brea, destaca que «para nosotros ser el equipo más humilde ha sido un plus, nos ha unido como grupo, hemos demostrado que, pese a las limitaciones, no teníamos nada que envidiar en cuanto a nivel futbolístico». Tras el pitido del árbitro hinchas y afición se reunieron para celebrar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque la permanencia en Segunda RFEF.

Costa, que ocupa la demarcación de interior derecho, fue uno de los goleadores del día. A sus 37 años, y tras incontables temporadas en el fútbol aragonés, cree que «como experiencia ha sido una de las más enriquecedoras que he vivido en mi carrera, me ha emocionado, encima he tenido la suerte de marcar un gol en este partido histórico».

Samuel Beltrán, aficionado y directivo del club desde hace 10 años, explica que «la comunión entre la afición y los jugadores ha hecho a nuestro equipo diferente del resto». Estos hinchas se han desplazado sin descanso todas las jornadas que el combinado aragonés ha jugado como visitante. Beltrán cree que este fenómeno ha venido dado debido a que «para la afición ha sido un regalo jugar en esta categoría, el equipo ha transformado esta sensación en disfrutar compitiendo con el objetivo de la permanencia en mente».

De hecho, el club ofreció en esta última jornada de liga la posibilidad de dos tipos de viajes para los aficionados. En el primero, los aficionados salían desde Brea y Zaragoza la tarde del sábado, un día antes del partido, ofreciendo viaje, entrada y alojamiento por 80 euros. En la otra opción la afición se desplazaba la mañana del domingo para llegar directamente al partido. Viaje y entrada por 40 euros.

Tras el pitido final y con la temporada acabada, los breanos ya piensan en la próxima temporada y tratarán de seguir manteniéndose en una dura categoría como es la Segunda RFEF. Luis Costa, cree que de cara al próximo año «no debemos relajarnos, sería un equivocación, el objetivo debe ser la permanencia». Para Beltrán es «una incógnita, habrá que ver cómo quedan los equipos de cada comunidad autónoma para que se decidan los grupos».

Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se decidirá la siguiente temporada en Segunda RFEF, lo único seguro es que será dura e igualada.

Por su parte, el club quiere demostrar el amor hacia sus aficionados y habitantes del pueblo y para ello, han organizado una comida popular invitando a todos los vecinos de la localidad. La fiesta se producirá este próximo sábado desde las 12.00 del mediodía hasta las 19.00 de la tarde. A ella acudirán la plantilla del conjunto breano y disfrutarán de una comida, discomóvil y distintas actividades.

Samuel Beltrán cree que este es el mejor ejemplo para demostrar la unión entre el equipo, la afición y la localidad: «simboliza perfectamente lo que ha sido la temporada, ser todos una piña y tratar de ayudarnos entre nosotros», demostrando una vez más que la unión hace la fuerza y que la afición puede ayudar a lograr los objetivos, no jugando, pero sí animando a sus jugadores.