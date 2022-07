La nueva promesa aragonesa

Este pasado fin de semana se concentró en Madrid el renovado equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas con el fin de prepararse tanto física como mentalmente para la alta competición en el panorama nacional e internacional. Allí se juntaron hasta 11 promesas, entre las cuales se encontraba Juan Alberto Jiménez, ciclista zaragozano de 24 años, internacional desde el año pasado, que posee tres campeonatos de España y una plata en el Mundial de 2022 de Elzach, Alemania, siendo el ciclista de la categoría C4 más joven tanto nacional como internacional.

Asimismo, es la tercera vez que el ciclista zaragozano acude a esta concentración, ya que formó parte de ella en 2018 y 2021. Jiménez destaca de esta última edición la juventud de los ciclistas. "En esta concentración había gente muy joven. Fueron muchos ciclistas de 16 y 17 años, incluso de 12. Ilusiona ver que salga gente nueva, sobre todo que sean ya tan competitivos, porque en esta edad lo normal es entrenar y divertirse, por eso me sorprende un poco", explicó el zaragozano.

Manuela Rodríguez, especialista en alto rendimiento y psicóloga del Comité Paralímpico Español, realizó durante la concentración varias charlas sobre la importancia del factor psicológico en el deporte. Jiménez considera que estas charlas son realmente fructíferas y más en su caso cuando en ocasiones se autoimponía demasiada presión en su espalda. "En años anteriores sí que tuve mucha presión propia. Si no estás entrenado mentalmente nunca vas a estar preparado. Aunque estés muy bien físicamente, si no te encuentras bien psicológicamente, no vas a poder reflejarlo en un buen resultado", matiza.

Por otro lado, la pasión de Juan Alberto por el ciclismo despertó gracias a su padre, quien era muy aficionado a la disciplina. "Probé muchos deportes, pero mi padre era muy aficionado al ciclismo y le gustaba mucho la bicicleta. También, Alberto Contador dio un boom y empecé a verlo por la televisión y a salir con la bicicleta. Cuando aprobé la escuela en 2011 mi padre me compró una bicicleta de carretera", detalla.

Posteriormente, empezó a aficionarse a practicar ciclismo pedaleando hasta el galacho de la Alfranca. Un día con 13 años decidió subir el Tourmalet, paso montañoso de los Pirineos franceses, y a partir de ahí certificó su pasión. "Empecé a correr en 2015 y estuve 4 años compitiendo en categorías sin discapacidad, aunque actualmente también lo haga. Hasta que no descubrí el ciclismo adaptado, continúe corriendo como uno más incluso con buenos resultados", remarca el ciclista de 24 años.

Jiménez considera que su siguiente objetivo es el Mundial de carretera que se celebrará del 11 al 14 de agosto en Baie Comeau, Canadá. "A corto plazo también me gustaría ir al Mundial de ciclismo en pista, pero acabo empezar, por lo que no te puedo decir a ciencia cierta si llegaré a estar. También me gustaría ganar de nuevo el Campeonato de España. A largo plazo mi principal objetivo son los Juegos Paralímpicos de París 2024", finaliza el zaragozano.