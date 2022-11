El ya exfutbolista Gerard Piqué ha roto su silencio después de dejar el Barça y retirarse definitivamente como futbolista. Así lo ha hecho en una entrevista con el popular 'streamer' Ibai Llanos este miércoles por la noche en una charla en la cual han abordado las aspiraciones de Piqué tras su marcha, una novedad que veremos mañana por la tarde, y qué cambios haría en el fútbol, entre otras cuestiones.

Piqué ha demostrado no querer quedarse quieto tras su salida del fútbol con un anuncio de su nuevo proyecto. El propio exfutbolista ha avanzado que mañana jueves a las 20 horas habrá más novedades sobre su gran proyecto, y sólo sabemos algunos escasos detalles. Se tratará de un evento deportivo que durará entre varias semanas y meses en el que participarán 'streamers' y el mismo público también podrá intervenir. "Voy a tener un rol que siempre he soñado, ser Javier Tebas", ha comentado el exfutbolista azulgrana.

"Van a ver el nacimiento de algo muy grande, algo que se va a quedar para siempre, algo que es un cambio de paradigma, y que van a querer que pase el tiempo muy rápido hasta que empiece", ha explicado Piqué, quien ha aclarado que este jueves habrá una presentación del 'producto' en el que ha estado trabajando para ver la luz.

Y, ¿por qué no lo ha hecho antes? En verano Piqué habló con el presidente del Barça, Joan Laporta, y se comprometió a no generar más contenido fuera del terreno de juego: "Me comprometí a desaparecer de contenido de cualquier tipo, voy a desconectar de todo", comenta el exjugador. "Ahora, una vez me he despedido ya veremos qué pasa".

Detalles de su retirada

Piqué tenía una fecha límite para anunciar su retirada: el parón del mundial. Pero el exjugador ya tenía claro marcharse del Barça desde bastante antes. "Empecé la temporada con una reunión con el míster advirtiéndome que sería difícil para mi".

Y así fue, Gerard Piqué empezó la temporada con malas sensaciones, con partidos en los que se sentía desubicado: "No acababa de sentirme que era mi sitio". Pero al final aguantó hasta el parón por una razón de que había muchos lesionados en el equipo, entre ellos centrales. "Pensé en el club y no podía dejarlos". "Me fijé el parón del mundial como fecha límite porque sabía que después del mundial los jugadores se iban a recuperar todos y así tomé la decisión", ha detallado Piqué.

Gerard Piqué, ¿presidente del Barça?

Entre preguntas del 'streamer' Ibai Llanos, Piqué ha reconocido que tiene presente ser presidente del Barça en algún momento del futuro, pero no es una cuestión inminente: "Primero tengo que hacer muchas cosas y tener la libertad de no estar cada día entrenando y los fines de semana ocupados [...] voy a centrarme en muchas otras cosas que quiero hacer", ha explicado Piqué.

Igualmente, el exfutbolista ha aclarado que siempre estará de una manera u otra atado al club, "sea como socio, como presidente o como futbolista".

Un fútbol, ¿diferente?

"Esto es un show, desde que entras al campo hasta que sales". Piqué ha hecho énfasis en la evolución que las nuevas generaciones necesitan de un deporte como el fútbol. "La gente de hoy en día le interesa más lo que pasa fuera del campo que lo que pasa dentro", ha comentado el exfutbolista. Asimismo, ha recalcado que ahora muchos consumen más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. "Y eso la gente no se da cuenta. La gente le da más importancia al 'salseo' de después que el partido".

"Una propuesta que haría, por ejemplo, sería que en la prórroga, cada tres minutos se fueran eliminando un jugador de cada equipo, y hasta que se marque un gol". Asimismo, el exjugador ha afirmado que eliminaría los penalits, "me parece ser de cafre, no tienen ningún sentido, no pasa el mejor, pasa cualquiera", ha comentado. Asimismo, otra novedad que implementaría sería que los árbitros tendrían que salir a hablar para explicar el porqué de las cosas, por qué han pitado lo que han pitado e incluso poder admitir sus errores.