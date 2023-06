Muy diferentes son la veteranía y la vejez. En el primer caso, el grado de esta característica que un deportista posea le hace entender mejor aquella disciplina a la que se dedique y cómo cuidar su cuerpo para la práctica de la misma. En el segundo de los casos, dicha condición inevitable hace que el atleta vea mermada su capacidad física, cuente con diferentes problemáticas fruto del paso de los años o, como todos los deportistas, deba plantearse su retirada en uno u otro momento.

El caso de Manuel García Carbajo dista mucho de lo que la vejez impide y contiene una importante dosis de veteranía. «Soy muy raro. No me canso y me recupero enseguida, por lo que puedo hacer lo que hago», afirma entre risas Manolo, que regresó el pasado fin de semana de Jerez, donde cosechó cuatro medallas de oro en Máster 80 en las disciplinas de salto de altura, 200 metros vallas, triple salto y salto de longitud en el Campeonato de España. En las tres primeras, además, logró batir el récord de España en la categoría de mayores de 80 años. «Tuve un par de días de suerte, los récords estaban baratos y me los llevé (ríe)», bromea García Carbajo, sabedor de que dichas marcas ya le pertenecían. «No son récords cualesquiera, aunque ya los tuviese yo. Son muy significativos para mi edad, especialmente el de salto de altura», manifiesta.

Manuel comenzó a competir en atletismo de manera regular no hace demasiado tiempo. «Solía hacer montañismo hace muchos años, y me apunté a atletismo. Al principio, no sabía y dejé todo en el 1964», narra. «Pasado el tiempo, con 69 años, decidí empezar de nuevo. No tenía técnica ni experiencia», recuerda.

Así, inició su aventura como atleta máster en el Alcampo Scorpio-71, de donde pasó a formar parte del Intec-Zoiti. En su camino hasta lograr varios récords, tantos que no es consciente de cuántos atesora, Manuel García Carbajo tuvo una experiencia traumática el pasado mes de marzo en el Campeonato de España de Antequera. «Debí de comer algo en mal estado y cogí una infección de orina. Al entrar en la sauna y tumbarme, me desmayé. Tardaron en sacarme dos horas. Estuve prácticamente muerto», cuenta.

Sin embargo, eso no le frenó los pies y, a finales del mismo mes de marzo, ya se encontraba de vuelta en las pistas. «Me salvó mi buena forma física. He mejorado mucho de salud y no he tenido ningún inconveniente en seguir compitiendo», argumenta.

Al ser preguntado por sus récords, Manuel argumenta que «no los enumero, para nada. No sé cuántos tengo porque no los cuento. Meto las medallas en una caja y ahí se quedan», admite, risueño. Los tres últimos los consiguió precisamente en Jerez, donde confiesa que «no dejan hacer más de cuatro pruebas, por eso no he hecho más. Siempre suelo hacer más», indica.

A sus 80 años y a la espera de correr un decatlón próximamente, la filosofía del incansable Manuel García Carbajo es clara. «Si quieres que pasen cosas diferentes, tienes que dejar de hacer siempre lo mismo. Hay que buscar otra manera de competir», asegura el veterano atleta.