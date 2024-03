Javier Paredes: "Para presentarme a presidente primero necesito el respaldo de los clubs"

El exzaragocista y abogado experto en derecho deportivo, Javier Paredes, está decidido a presentarse a las próximas elecciones para presidir la Federación Aragonesa de Fútbol, después de 32 años con Óscar Fle al frente, que se decidirán el 27 de mayo. Pero señala que solo lo hará si tiene los apoyos necesarios para tener oportunidades frente a los demás candidatos: "La idea viene de hace un año, donde varios clubs, al yo estar relacionado con el derecho y el fútbol aragonés, me mostraron la necesidad de un cambio. Podemos hablar de si me voy a presentar a presidente o no, si veo que una vez que se configure la Asamblea, que es la parte más importante, realmente si existe la posibilidad de que se pueda cambiar el sistema federativo, ahí daré el paso definitivo", afirma.

El proceso de elección es algo complejo y son pocos los que lo conocen bien. El zaragozano declara que incluso "hay presidentes que que llevan 40 años presidiendo su club y no sabían que tenían la capacidad para ser asambleístas, ni que podían votar". La Asamblea está compuesta por 100 asambleístas repartidos en 50 clubs, 30 jugadores, 10 entrenadores y 10 árbitros. En cada uno de estos estamentos, por ejemplo los entrenadores, todos aquellos federados y registrados de manera correcta votan a los técnicos que se presentan para cubrir estos 10 huecos, y así con cada uno de los grupos. De esta manera se componen los 100 asambleístas, y son ellos los que finalmente el día de las elecciones votan al presidente: "De lo que trato es que todo aquel que quiera un cambio, debe de dar un paso al frente primero y presentarse a asambleísta, tratar de salir elegido y a partir de ahí es cuando entramos en juego todos aquellos que queremos liderar este proyecto", declara el abogado.

La tarea que lleva realizando Javier Paredes estos últimos "tres intensos meses, es la de dar a conocer estos procedimientos para que cada uno conozca el poder que tiene a la hora de elegir a su presidente. Pero, afirma que "si tú no informas, al final es muy fácil controlar todo el procedimiento, y por eso no lo hacen".

Pero un aspecto importante es que el voto de cada uno de estos asambleístas se puede delegar en otra persona. Este desconocimiento generalizado del proceso de elección provoca que muchos de los clubs, entrenadores, jugadores y árbitros no le den importancia a su voto, algo que, según Paredes, hay quien se aprovecha para favorecerse: "Algo de lo que solo tengo conocimiento desde el martes, es que esa delegación de voto se está pidiendo sin que se sepa realmente para qué sirve, porque hay clubs que no saben lo que firman, confiesa.

Además del hecho de no informar sobre lo que se está firmando, Paredes afirma que estas delegaciones se están realizando de manera irregular: "Me sorprende que están fechadas para 15 de abril, por lo que están rellenando unos documentos falseando las fechas en las cuales se firman. Yo entiendo que no tienen que ser válidas estas delegaciones formalizadas con anterioridad al proceso electoral".

En cuanto a la propuesta de cambios de la Federación Aragonesa de Fútbol, el exzaragocista tiene claro los principales cambios a realizar, basados en la modernidad y la profesionalidad con los clubs como protagonistas: "La idea que tengo de Federación es una del siglo XXI. Pero lo que sobre todo quiero conseguir es una mayor participación para los clubs. Me han trasladado que sus sugerencias no son escuchadas, que no forman parte de las comisiones donde se deciden el funcionamiento de la Federación, y directamente no saben que pueden formar parte de ellas. Siempre las forman los mismos y que está dirigida por un escaso número de miembros, cuando entiendo que debería abrirse a todos sus federados.", declara Paredes.

A pesar de todo ello el abogado afirma que la Federación ha funcionado bien durante muchos años, pero que con alguna de sus propuestas se puede lograr un cambio de aires necesario tras tantos años: “No voy a hablar mal de los antiguos dirigentes porque la Federación ha funcionado durante años bien. También entiendo que en los últimos años, aparte de que no ha sido trasparente con la participación, ya rueda sola. A lo mejor conseguiríamos que rueden mucho mejor si le cambias el caucho y ayudas a que se hagan cosas para mejorarla. Si todos los años la cosa sigue igual y funciona no te interesa mucho cambiarlo, son más de 30 años y no es necesario un cambio solo por espabilar a los que están en la Federación y obligarse a cambiar las cosas”.