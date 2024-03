El atletismo aragonés se revuelve: "A nosotros no nos pisotea nadie"

El domingo estuvo en Zaragoza como quien no quiere la cosa el madrileño Jesús Ángel García Bragado, es decir, pasó por la capital aragonesa el atleta que más veces ha participado en unos Juegos Olímpicos (8) y en Campeonatos Mundiales (13).

Para los menos iniciados, cabe recordar que hasta que se retiró en agosto del 2021, a los 51 años, fue un referente internacional de la marcha atlética que en 1993 se proclamó campeón del mundo en Stuttgart y otras tres veces fue subcampeón (1997, 2001 y 2009). El domingo, junto a él, en plena algarabía de Los Sitios de Zaragoza, viéndole pasear su ya mítica figura entre la gente, uno no dejaba de preguntarse quién sería su equivalente en el mundo del fútbol y si también pasaría tan inadvertido entre la población cuando aún no hace tres años de su adiós a tres décadas en la élite.

La intrahistoria

La anécdota viene a cuento de la intrahistoria de un episodio que estuvo a punto de poner en pie de guerra al atletismo de la comunidad hace justo un mes por culpa... del fútbol. El lunes 19 de febrero una delegación de responsables públicos y deportivos se presentó en las pistas del Centro Aragonés del Deporte-Corona de Aragón para valorar la posibilidad de mudar al Real Zaragoza al centro neurálgico, mejor dicho, al hogar, del atletismo aragonés, si así lo obliga con el tiempo el desarrollo de las obras de La Romareda.

Como ha relatado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en las últimas horas, hace tiempo que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) insta a la entidad zaragocista a buscar una alternativa ante la posibilidad de que los trabajos en la vieja-nueva Romareda obliguen al equipo a jugar los partidos como local fuera de su feudo habitual. Todo podría ser. A partir de ahí, las instalaciones del estadio Corona de Aragón aparecieron en un momento dado en el radar, lo que supuso un cataclismo del que es ahora cuando se han tenido noticias. El mero hecho de valorar la posibilidad ha sido tomado en la Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) como "un insulto".

🤬Es una vergüenza que la opción del Estadio Corona de Aragón se llegase siquiera a pensar.



Un insulto hacia el atletismo, ya que es la única pista de 400 en Zaragoza, que ni siquiera en estado decente.



El Atletismo da triunfos a nuestra comunidad por el trabajo de unos pocos pic.twitter.com/dgcxXhtphw — Federación Aragonesa de Atletismo (@Aragonatletismo) March 19, 2024

Aquella tarde de febrero, tras avisar con solo tres horas de antelación, se presentaron en el Corona de Aragón los concejales de Urbanismo y Deportes, Víctor Serrano y Félix Brocate, el consejero de Hacienda de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, la directora general de Deportes, Cristina García, el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, y al menos un representante de la Liga. La directora de la instalación, la histórica atleta turolense Esther Lahoz, les recibió y acompañó en su recorrido por las instalaciones asumiendo su papel de anfitriona. “Hasta entonces yo no sabía nada, pero en pocos minutos, según les oía hablar, me di cuenta de qué iba el asunto, claro. Fue un un pequeño ‘shock’ para todos nosotros, como es lógico”.

Sin sitio para dos deportes

Esther, retirada de la competición en 2001, habla vía telefónica desde Torremolinos, donde participa como entrenadora en la concentración de los combinados nacionales masculino y femenino del 4x400 que preparan su participación en el Mundial de Bahamas y los Juegos de París de este verano. Aliviada tras conocer que finalmente se ha descartado el traslado del Real Zaragoza a unas instalaciones concebidas para el atletismo, Lahoz confiesa que "hubiera sido un golpe duro", ya que "difícilmente hubieran podido convivir ambos deportes". Quizá sea la forma más sutil de decir que ante el desembarco del fútbol con tanto apoyo institucional, el atletismo no hubiera tenido otra opción que marcharse. ¿Dónde? Nadie acierta a responder esa pregunta.

"En pocos minutos, según les oía hablar, me di cuenta de qué iba el asunto, claro. Fue un un pequeño ‘shock’ para todos nosotros, como es lógico” Esther Lahoz — Directora del Centro Aragonés del Deporte-Corona de Aragón

"Las cifras varían según la época del año, pero creo que no me equivoco si digo que entre 300 y 400 personas hacen uso del Corona de Aragón cada día. Atletas federados, escuelas de atletismo, opositores, gente de la calle que también tiene derecho… Hay días con picos de hasta 500 personas". El relato de quien fuera dos veces olímpica (Seúl-88 y Barcelona-92) da una idea del trastorno que hubiera supuesto el desembarco del fútbol en terreno del atletismo, más allá de la importante remodelación de las instalaciones que hubiera sido obligatoria para acoger partidos de la Liga. De hecho, este diario ha confirmado que ese lunes 19 de febrero también dos representantes de una empresa especializada en gradas portátiles estuvieron en el Corona de Aragón para "analizar los espacios".

Dos atletas se preparan en el Corona de Aragón, en una imagen de archivo / Ángel de Castro

Sin avisar a la federación

Pero hay un detalle especialmente significativo y "doloroso" que desató la ira en la Federación de Atletismo: nadie avisó, ni siquiera por decoro. Su presidente, el también exatleta Alberto Pallarés, desvela ahora cómo tras conocer la visita a las instalaciones del Corona de Aragón --"de forma oficiosa, de rebote"--, pronto se desató una tormenta de ideas en busca de una reacción: "Lo que planeamos fue trasladarnos a entrenar a la plaza del Pilar, con nuestras vallas y tacos de salida, para que todo el mundo lo viera. Para montar un buen lío en la calle", dice Pallarés. El directivo habla constantemente de "falta de respeto" y de "insulto". "No son conscientes de lo que nos hicieron sentir. No saben el trabajo que hacemos, el esfuerzo diario... Siempre en la sombra, casi anónimos. En fin, es lo de siempre".

"En el ayuntamiento piensan única y exclusivamente en el nuevo campo, lo demás les importa un bledo" Alberto Pallarés — Presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo

Pallarés tiene claro que "la clave de todo" está en el ayuntamiento. "Me consta que en el Gobierno de Aragón, propietario de la instalación, no veía con buenos ojos esa mudanza del Zaragoza". Añade que está convencido de que la directora general de Deportes, Cristina García, fue víctima de una "encerrona" aquel lunes 19 de febrero. "Ojalá todos tuvieran la sensibilidad y comprensión de Cristina", dice.

Sin embargo, en el consistorio es otra cosa. "Allí están ciegos con La Romareda --dice Pallarés-- Piensan única y exclusivamente en el nuevo campo, lo demás les importa un bledo. Es una obsesión que arrasa con todo". El presidente de la FAA añade: "A mí también me gusta el fútbol, como a casi todo el mundo. Lo que no me gusta es que me pisoteen ni pisoteen a mi gente. No lo consiento. A nosotros no nos pisotea nadie". Palabras de alguien que tiene muy claro que pese a pasar buena parte del tiempo inadvertido, solo hay un deporte rey... "y no es el fútbol".