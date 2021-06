Ahora que llegan las vacaciones de verano, muchos automovilistas quieren poner al día sus coches para poder viajar con seguridad y cumpliendo con la normativa. Una puesta a punto del vehículo que pasa por superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que muchos habían dejado ‘aparcada’ durante el invierno y por la que hubo cierta polémica respecto al tiempo y la prórroga de las vigencias. Pero, ¿sabías que la nueva ITV de 2021 ya ha entrado en vigor con cambios en sus normas y multas que van entre los 200 y los 500 euros?

Lo cierto es que muchos de los aragoneses no lo sabían. “No tenía ni idea, la verdad”, asumía Teodoro Sanz antes de pasar la revisión de su coche en el taller de Malpica, en Zaragoza. Conocía que existen sanciones por tener la ITV caducada, pero se sorprendió cuando se le preguntó por los cambios. “Supongo que serán para bien, si no cuestan mucho…”, reconocía Sanz. Otro como Florencio tampoco había oído hablar de los cambios, y aprovechó la ocasión para criticar lo mal que se gestionó en un principio el tema de las vigencias. “Esos meses se los quedaban para ellos las ITV, cuando los coches estaban en los garajes”, decía

En realidad, los cambios no son muy significativos, y afectarán a una pequeña parte de los automovilistas. Hasta ahora, si se producía un error en el sistema ABS en aquellos coches que no están obligados a llevarlo, se consideraba una falta leve. Pero ahora, si estos vehículos tienen instalado el sistema de frenada están obligados a que funcione a la perfección. De lo contrario, se considerará una falta grave y no se superará la ITV.

La segunda modificación de la ITV de 2021 juega incluso en favor de los usuarios, ya que a partir de junio los operarios podrán consultar los datos del permiso de circulación de forma telemática a través del registro general de vehículos de la DGT, por lo que la inspección podrá seguir adelante si te has olvidado los documentos impresos. Finalmente se incluirá en la nueva ITV un proceso de matriculación para los vehículos procedentes del Reino Unido, tras la aplicación del Brexit.

Sergio fue otro de los que aprovechó el primer día de la nueva normativa para pasar la inspección. Coincidencia o falta de fechas, nunca se sabrá. Lo que si sabía este zaragozano es que se habían producido modificaciones en la normativa de la revisión. “Sobre todo por la seguridad, los vehículos para la carretera tienen que estar bien revisados. Me parece muy bien que se controle más el ABS porque es un sistema muy importante para el vehículo y tiene que estar al día. La documentación es un cambio a favor, porque si te la olvidas no hay ningún problema para pasar la ITV”, afirma.

En cualquier caso, los cambios no son sustanciales, y así lo creen también en la ITV de Malpica. Su director, Miguel Ángel Ubieto, expresa que “de cara al usuario la operativa no se nota”. “Son más cambios en los procedimientos internos que otra cosa. De hecho, me sorprende leer cambios en la ITV, ¿Qué cambios? No ha habido nada. Hubo muchos más el año pasado con el manual del covid, allí sí que había modificaciones, no podíamos entrar al vehículo”, incide Ubieto.

Sin embargo, el cambio electrónico pone en un “compromiso” a los talleres. Al fin y al cabo, la posibilidad de consultar la documentación telemáticamente depende exclusivamente de tener una conexión a internet, pero esta puede fallar. Si el cliente olvida sus papeles, y la red falla en ese momento, a la ITV no le queda más remedio que aplazar la revisión, por ello Ubieto recomienda siempre llevar la documentación encima.

El nivel de rechazo en la ITV de Malpica ronda el 22% mensual. 22 de cada 100 coches pasan la revisión, según informa el director del taller. Pero enfatiza que el coche “se cuida bastante menos”. “La prueba está en que pasas la revisión, y te informamos de los fallos leves y graves. Los graves te obligan a subsanarlos, los leves los comprobamos si los has subsanado, en un porcentaje elevadísimo la gente no subsana los leves. Una vez que le han puesto la pegatina dice bah me voy a mi casa, pero cuidado, hay que hacer más cosas. Un bollo es entendible que no se quiera arreglar, pero una luz es imprescindible arreglarla porque un agente te puede sancionar”, alerta Miguel Ángel Ubieto.

Las sanciones

Los cambios de la ITV 2021 no sólo afectan a los cambios durante la inspección, sino que también registran modificaciones en las sanciones relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos, con multas que van desde los 200 a los 500 euros dependiendo de tres casos que se puedan dar.

ITV caducada. Tener la ITV fuera de plazo se sancionará a partir del 1 de junio con 200 euros de multa, más la obligatoriedad de pasarla inmediatamente mientras el vehículo no esté dado de baja. Y es que, aunque el coche esté parado en la calle o en un garaje, está obligado a tener la ITV en vigor.

ITV desfavorable. Si no se ha logrado superar la inspección por encontrarse defectos graves en el vehículo, el usuario tiene un plazo máximo de 2 meses para repararlos y volver al ‘examen’. Además sólo está permitido desplazarse hasta el taller y al lugar de la inspección. Si bien se superan esos dos meses, o se pilla al conductor en un recorrido que no sea el especificado (aunque esto es más interpretable), se le castigará con una multa de 200 euros.

ITV negativa. Si el vehículo ha recibido una calificación negativa por detectar defectos muy graves, quedará completamente impedido para circular. De ese modo, sólo se podría transportar al lugar de reparación en grúa. Pero si el usuario se expone a circular con él, aunque sea para ir directamente al taller, se arriesga a que le sancionen con una multa de 500 euros.

Sergio reconocía que a él le parecían “bien” las sanciones “si no lo hacemos bien”, añadiendo al mismo tiempo que “son considerables”. En la ITV de Malpica matizan que las multas son “un tema de tráfico”, del que “nosotros no sabemos nada”. “Aquí el cliente viene y nosotros damos el dictamen, si es favorable, desfavorable o negativo”, asevera Ubieto.

Por otro lado, la anécdota del primer día la protagonizó un motorista. De alguna manera, a los ojos de este diario, es la ‘primera víctima’ de la nueva ITV. El hombre fue multado con 200 euros cuando estaba yendo justo a pasar la inspección técnica, es decir, por caducidad de la vigencia. Tenía la cita para ese mismo día. Mostró estar “indignado” y no quiso hacer más declaraciones, asegurando estar muy enfadado.