La guerra en Ucrania, la volatilidad de los mercados, la inflación, el encarecimiento de las materias primas, la evolución de la pandemia del covid-19… son factores que dibujan un escenario actual incierto para quienes están dispuestos a invertir. En este difícil contexto es fundamental la figura del asesor financiero, como manifestaron los expertos de cuatro gestoras internacionales de inversión en el webinario organizado el pasado miércoles 27 de abril por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica y patrocinado por Singular Bank.

Con el título 2022: Un año de cambios. ¿Cómo enfocar las inversiones?, el encuentro digital pudo seguirse a través de la web de este diario y contó con la participación de Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investors; Ricardo Comin, director ejecutivo de Ventas de Vontobel Iberia; Álvaro Fernández Arrieta, managing director Iberia de Capital Group; y Bruno Patain, head of Spain & Portugal de Eurizon Capital. El debate estuvo moderado por la periodista especializada en economía y finanzas, Susana Criado, y contó además con la presencia de Christian Izquierdo, director de Singular Bank en Aragón.

La inflación está teniendo un impacto importante en la renta fija, «que no deja de ser una parte muy importante en la mayoría de carteras de los inversores», destacó Ricardo Comín. «Es la parte más conservadora y difícilmente predecible». ¿Por qué hay que creer que la renta fija flexible es interesante? El director general de Ventas de Vontobel Iberia se mostró como un firme defensor de la gestión activa. «Nos parece interesante decirle al gestor que se quede con el universo más amplio de renta fija y escoja los bonos que encuentre más interesantes. Cuanto mayor amplitud, mayores oportunidades tendrá un buen pescador de ideas», indicó.

Desde una situación de incertidumbre, volatilidad y caída de activos, Romualdo Trancho animó a tener «una actitud constructiva» y aprovechar las oportunidades que existen hoy día de inversión. «Las futuras potencialidades de las carteras se construyen en momentos como el actual y debemos intentar ser selectivos a través de procesos de gestión activa».

El director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investors propuso la Inteligencia Artificial como tendencia exitosa en el medio y largo plazo. «No es una moda, sino una temática global que implica a gobiernos, compañías y ciudadanos y afecta tanto a mercados desarrollados como emergentes. Además es transversal, ya que no solo afecta al sector tecnológico sino a otros sectores que están aprovechando la innovación para mantener su poder de fijación de precios en un entorno actual de alta inflación».

Para Trancho, esta temática de inversión disruptiva permite alejarse de «ese ruido cortoplacista que estamos viviendo en el mercado». «La Inteligencia Artificial va a estar allí independientemente de hasta dónde suban los tipos de interés de la Reserva Federal o el Banco Europeo, los niveles de inflación o la duración del conflicto bélico», destacó.

Con la guerra y un año de inflación elevada como telón de fondo, Bruno Patain aseguró que éste puede ser un buen momento para invertir, «porque ya ha tenido mucho castigo la renta fija», e invitó a no descartar en la cartera a China, ya que «está en una posición muy distinta a países como Japón, Reino Unido, Zona Euro o Estados Unidos donde hay muchos estímulos que están causando esta inflación». China es «un gigante que tiene mucho potencial y está lejos geográfica y económicamente del conflicto de Ucrania, y no ha mostrado un apoyo claro a Rusia», mencionó.

Por ello, el responsable de Eurizon Capital fijó su mirada en China como temática de inversión. «Es el segundo mercado de renta fija del mundo, que ha adelantado a Japón y solo está por detrás de Estados Unidos en tamaño. Hablamos de la segunda economía del mundo. La renta fija china no ha estado en cartera de los grandes inversores porque no era accesible, pero ahora sí lo es y representa una oportunidad atractiva de invertir en la divisa china, el RMB (Renminbi)». Patain subrayó que el país asiático tiene unos 500.000 millones de dólares extra en su cuenta corriente que puede utilizar. A veces hay noticias que subestiman la capacidad de China de hacer frente a las crisis y, si bien es una economía dirigida y controlada, también lo es muy pragmática. Los tres mayores índices de renta fija del mundo están incorporando renta fija china».

En momentos convulsos es precisamente cuando se abre para los expertos un horizonte de oportunidades. Allianz Global Investors, Vontobel Iberia, Capital Group y Eurizon Capital identificaron algunas tendencias, temáticas e ideas de inversión de largo plazo que contribuyan a crear una cartera sólida y surfear un entorno complicado de los mercados. «Las carteras siempre tienen que estar más o menos equilibradas y por eso es muy importante la posición de los asesores financieros porque son realmente quienes tienen que decidir de acuerdo al perfil del inversor qué peso deben tener en renta variable y renta fija. Cualquier bien que puede interesar es mejor comprarlo con descuentos y hay descuentos importantes en los precios de algunos bonos de renta fija, y esto lo que permite es ampliar los diferenciales», admitió Ricardo Comin.

Por su parte, Álvaro Fernández Arrieta destacó que para construir una cartera sólida la capacidad de análisis de las compañías es clave. «Hay que entender muy bien sus negocios para incorporarlas o no a las carteras y no autolimitarse por áreas geográficas, temáticas, sectores o estilos. Las rotaciones agresivas de estilos growth y value pueden hacer perder oportunidades a los inversores, hay compañías atractivas en ambos universos de inversión. Hay que invertir con la mente puesta en el medio y largo plazo. Busquen asesoramiento, la clave es dónde invertir y no cuándo, y permanezcan invertidos».

Capital Group ha constituido un equipo de gestores con «carteras muy diferentes y complementarias». Esto permite que la estrategia evite cualquier concentración, riesgo o exposición sistemática o excesiva. «El New Perspective Fund es una estrategia de renta variable global core y flexible que en casi 50 años mantiene su relevancia debido a que sigue identificando las empresas que impulsan y se benefician de las transformaciones que se derivan de los cambios que experimentan los patrones del comercio mundial y cambios seculares multigeneracionales en la economía global».

Cada experto acercó las características de sus fondos de inversión (Romualdo Trancho del Allianz Global Artificial Intelligence, Ricardo Comin del Vontobel Twentyfour Strategic Income Fund, Álvaro Fernández Arrieta del Capital Group New Perspective Fund y Bruno Patain del Eurizon Fund Bond Aggregate RMB). Todos ellos esbozaron durante el encuentro digital ideas estratégicas y temáticas muy diferentes y complementarias para incorporar a nuestras carteras de inversión.