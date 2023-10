Santiago Niño Becerra es uno de los economistas que más se moja a la hora de opinar tanto en medios de comunicación como a través de sus redes sociales, donde es muy activo.

Suele valorar aspectos de la actualidad y uno de los que más ha sido comentado en las últimas horas es el anuncio estrella que hicieron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, líderes del PSOE y Sumar, en la presentación del acuerdo para gobernar en coalición una nueva legislatura (siempre y cuando consigan los votos de EH Bildu, PNV, ERC, Junts y BNG).

Ahí anunciaron que se reducirá de forma progresiva la jornada laboral a 37,5 horas semanales en vez de las 40 actuales para una jornada completa sin perder salario ni derechos.

Y Niño Becerra se pronunció en redes sociales tras el anuncio citando un artículo de 'El País' en el que se explica cuánto se trabaja en otros países europeos comparado con España.

La principal conclusión del economista es que, lo que él llama 'café para todos', no es una buena solución. Es decir, aplicar soluciones generalistas a situaciones particulares.

"La cuestión, pienso, no es si 35 h/sem. (refiriéndose al anuncio de 37,5 horas), manteniendo salarios, es correcto o no, si no que cada actividad y cada empresa es un mundo. Sucede lo mismo que con el salario mínimo. Nunca, pero cada vez menos, el café para todos es una regla válida. Estos parámetros pienso debe ser la contabilidad de las empresas, la correcta valoración de los puestos de trabajo, la inspección fiscal y el nivel de precios de cada zona. Y no: ninguno de estos parámetros es político".

En definitiva, lo que el economista defiende es que se pueda aplicar la jornada laboral de menos horas siempre y cuando una empresa esté preparada para ello en base a esos parámetros. Y eso nunca lo tiene que decidir un político.