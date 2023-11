En España viven actualmente alrededor de 10 millones de personas en edad de jubilación que cobran una pensión mensual para poder vivir. Esta cifra representa más del 20% de la población total del país y se espera que en los próximos años sea aún mayor. Todas estas personas están esperando con ganas el cobro de la paga extra correspondiente a Navidad. Esto incluye un total de 12 pagas mensuales habituales y dos pagas extraordinarias: una se abona en verano y la otra en noviembre, pensada para los gastos navideños.

La Seguridad Social ha explicado que una parte de los pensionistas no tienen derecho a la paga extraordinaria, otros no la cobrarán en su totalidad. Aquellas que no cobrarán paga extra son las pensiones de incapacidad permanente, que deriven de un accidente laboral, de una enfermedad profesional o accidente de trabajo.

Los pensionistas que no cobrarán la totalidad de la extra

Los pensionistas que no cobrarán la pensión completa son aquellos que hayan empezado a cobrarla en 2023, los que han retomado su cobro o aquellos a quienes se les ha finalizado o suspendido la pensión. En estos casos, la paga extraordinaria se dividirá en seis partes.

De esta forma, los pensionistas que hayan empezado a cobrar su pensión este año, si se hizo entre el 1 de enero y el 31 de mayo, recibirán la totalidad de la paga extra. Si se ha empezado a cobrarla entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, tan solo recibirán una sexta parte de esta por cada mes que hayan estado como pensionistas.

Paga extraordinaria de Navidad

Queda poco para la llegada de la Navidad y los pensionistas esperan con ganas un aumento en su cuantía de las pensiones. La Seguridad Social abona las respectivas pensiones entre el día 1 y 4 de cada mes. Siempre se hace el primer día hábil del mes en el que se realiza el pago, suele ser a mes vencido, y siempre antes del cuarto día natural.

Desde su portal web, el organismo señala que las entidades bancarias suelen anticipar la fecha de ingreso entre el 22 y 26 de cada mes. Según el banco, la fecha puede variar y los pensionistas recibirán la mensualidad junto con la paga extra de Navidad entre el miércoles 22 y el lunes 27, ya que el 26 de noviembre es domingo.