Las donaciones de dinero entre familiares o amigos son muy comunes, sin embargo, muchos no saben lo que les pueden poner una multa si no hacen correctamente esta operación. La Agencia Estatal de Administración Pública (AEAT) no pone un límite en la cantidad de dinero que se puede enviar y recibir, pero sí establece un tope que si se supera se deberá declarar la donación.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es una de las cargas que se hacen cuando se registra el traspaso de dinero en las comunidades autónomas en las que está vigente. Si los beneficiarios no cumplen con la obligación de la declaración, serán multados por Hacienda. Así te pueden multar Al igual que ocurre con las transferencias bancarias o las retiradas de dinero, el fisco establece una barrera que, si se supera, deberá declararse la donación. Hacienda tiene así un control de todas las operaciones para evitar el fraude fiscal y otros delitos monetarios. Cuando una donación supere los 3.000, los bancos estarán obligados a informar a Hacienda. Si los implicados declaran esa operación no pasará nada, pero si no lo hacen, podrán investigar el origen de esos fondos y aplique multas si el usuario no ha declarado que ha recibido, ya que tendría que pagar impuestos de sucesiones. Si el valor es inferior a 3.000, se tendrá que registrar también, pero no tributará. Para tener constancia de la operación, la persona que obtenga la donación deberá rellenar el modelo 651 y luego lo presentará en las oficinas de Hacienda. Esto se deberá hacer en un plazo de 30 días hábiles desde que se hizo el proceso del traspaso del dinero. Una vez que se ha hecho esta gestión, el documento debe guardarse para adjuntarlo a la Declaración de la Renta cuando corresponda presentarla. Si no se hace, la multa que te pondrá la Agencia Tributaria representará entre el 50% hasta el 100% de la cantidad de dinero que se debería haber declarado.