El precio de la vivienda en los últimos años ha subido de manera exponencial y cada vez se están poniendo más de moda otras soluciones para comprar casa. Las viviendas protegidas han subido su precio máximo de venta, la obra nueva no se la pueden permitir todos los bolsillos y, en estas circunstancias, el alquiler emerge como solución, aunque tampoco escapa a la escalada de precios. Lo mismo que ese concepto nuevo llamado coliving, que en realidad no deja de ser compartir piso y gastos porque no se llega a fin de mes.

Ahora bien, a la hora de alquilar una vivienda tanto el arrendador como el arrendatario deben saber que hay compromisos y peticiones que no se pueden hacer porque son ilegales. Especialmente los caseros, aprovechando su posición dominante (la oferta de vivienda es escasa y hay mucha demanda), pueden reclamar demasiado papeleo o dinero en forma de fianza o garantía a los futuros inquilinos, algo que no se puede hacer. Aviso a los propietarios de pisos en alquiler: novedades en la declaración de la renta El experto 'lawtips' ha recalcado las cinco circunstancias más comunes que son ilegales: Exigirte más de un mes de fianza y más de dos meses de garantía. Exigirte más de una mensualidad por adelantado. Repercutirte los gastos de agencia. Actualmente los tiene que pagar todos el arrendador. Impedir que prorrogues el alquiler hasta los 5 años. Solo puede hacerlo si él necesita la vivienda para vivir él mismo o un familiar cercano y puede justificarlo. Si no, puedes demandarle. Poner en el contrato que puede entrar en casa cuando quiera. El casero solo puede entrar si le dejas, sino sería un allanamiento de morada, un delito. View this post on Instagram A post shared by lawtips (@lawtips)