Atención desempleados | Obligan a devolver el último mes del paro al SEPE a este grupo de trabajadores

Cuando un individuo se enfrenta a la pérdida de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se convierte en un recurso vital. Registrarse como demandante de empleo permite acceder a beneficios como la prestación por desempleo y programas de orientación laboral. Sin embargo, la relación con el SEPE implica ciertas obligaciones, como sellar la cartilla del paro y demostrar la búsqueda activa de trabajo, un proceso que puede realizarse de diversas maneras.

El SEPE destaca la importancia de informar cualquier situación que interrumpa el cobro de la prestación o subsidio de desempleo. Esto incluye cambios como conseguir un nuevo trabajo o trasladarse al extranjero. En el caso de encontrar empleo, la empresa contratante no tiene la obligación de notificar al SEPE. No informar sobre la colocación puede resultar en la pérdida de la prestación por desempleo debido a posibles sanciones.

Cuando se produce un cobro indebido, ya sea por un importe superior al correspondiente o por un periodo indebido, el SEPE notificará al individuo afectado. Esta comunicación detallará el motivo del cobro indebido, la cantidad a devolver y proporcionará un número de cuenta para realizar la devolución.

Es esencial cumplir con estos procedimientos para evitar consecuencias negativas en la percepción de la prestación por desempleo. La comunicación de cambios en la situación laboral se puede realizar a través de la web del SEPE, por teléfono o presencialmente en la oficina de empleo correspondiente.