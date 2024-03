Estos son los motivos por los que los empleados del hogar no podrán acceder a una pensión de jubilación

En nuestro país hay miles de empleados del hogar que no podrán disfrutar su derecho a la pensión cuando finalice su vida laboral. Desde la Seguridad Social, indican que hay tres motivos por los que se puede denegar el acceso de solicitud a una pensión contributiva.

No ha sido hasta hace un par de años, cuando el Ministerio de Trabajo acogió la normativa de la OIT y ratificó el Convenio 189, con el que se mejoraban las condiciones de los trabajadores domésticos, como poder cobrar el paro o cotizar para la jubilación.

En un primer momento, es posible que el empleado de hogar no llegue a cumplir con los requisitos de cotización y edad. La normativa actual indica que se deben acreditar al menos 15 años de cotización en cualquiera de los regímenes contributivos, mientras que dos de ellos deben estar incluidos en los 15 años anteriores a la solicitud.

Por otro lado, también se tiene que demostrar que se ha cumplido con la edad de acceso a la jubilación ordinaria, que puede ser modificada cada año. En 2024, quienes hayan cotizado 38 años o más podrán retirarse a los 65 años, mientras que los que no, tendrán que esperar hasta cumplir los 66 años y seis meses.

Finalmente, las empleadas del hogar que quieren solicitar una pensión no contributiva del Imserso, tienen que demostrar que no superan unos ingresos mayores a los 7.250 anuales. No cumplir con el requisito de residencia de la pensión no contributiva, también podría dejarte sin cobrar la prestación.