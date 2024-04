Niño Becerra advierte sobre cómo será el mundo en 2050: "Seremos un 19% más pobres"

El futuro económico del planeta se encuentra en un estado de constante cambio provocado por la interacción compleja de diversos factores como los avances tecnológicos, cambios demográficos y la irrupción de nuevas potencias económicas.

La transición hacia una economía más digitalizada y sostenible está alterando fundamentalmente la forma en que las empresas operan y las personas interactúan con el mercado. La ciudadanía observa impune como el panorama económico está completamente centrado en la innovación que crea riqueza, la mitigación de desigualdades y la adaptación a desafíos globales como el cambio climático y la automatización.

Sin embargo, este futuro es completamente incierto y ni los políticos ni los expertos económicos pueden augurar lo que va a suceder dentro de dos o tres décadas. Lo que está claro es que la inflación galopante está empobreciendo a la gran mayoría de la población en los dos últimos años. Santiago Niño Becerra ha intentando analizar a través de su perfil de Twitter, actual X, la influencia directa que van a tener los políticos actuales en el crecimiento económico de los países.

"La población no esté demasiado enfadada"

"Ningún político de ningún país, sea del color que sea, estará activo en 2050. Mientras llega tal año, estos políticos han de garantizar que se alcanzan unas tasas de crecimiento económico y unos márgenes de beneficio para que la población no esté demasiado enfadada y vote opciones no convenientes y las empresas vayan realizando las inversiones que permitan empleo y crecimiento", afirma el economista antes de entristecer su discurso.

"Porque hasta el 31 de diciembre de 2049, las cosas no van a seguir como ahora, y el 1 de enero de 2050, el planeta se despertará el 19% más pobre. La realidad es que el planeta, los países, se van a ir empobreciendo cada día un poco hasta llegar a ese 19% en el 2050", analiza.

Becerra sigue con su negativismo explicando que se tomen las medidas económicas que se tomen no se va a frenar ese empobrecimiento general en todo el mundo. "Las drásticas medidas que deberían tomarse pienso que, al margen de que no van a revertir totalmente el proceso, solo lo mitigarán, no se adoptarán en la medida que sería necesario porque tales medidas serán muy molestas para la mayoría de la población por lo que debería recurrirse a sistemas dictatoriales, lo que pienso, solo sucederá al final del proceso", concluye.