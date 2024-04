El aviso de Hacienda: este grupo de jubilados ya puede hacer la Declaración de la Renta

La Agencia Tributaria, a través de la directora del Departamento de Gestión Tributaria, Rosa Prieto, había pedido a los jubilados que en su día hicieron aportaciones a las antiguas mutualidades que esperaran al 20 de abril para hacer sus respectivas declaraciones de rela Agencia Tributaria pedía algo más de tiempo para incorporar correctamente esos datos a los borradores de los contribuyentes.nta.

La razón de tal petición era que la Seguridad Social había remitido la documentación de sus aportaciones "recientemente" y la Agencia Tributaria pedía algo más de tiempo para incorporar correctamente esos datos a los borradores de los contribuyentes.

"Les aconsejamos que no presenten la declaración antes del 20 de abril. En algunos casos el ajuste aún no estará calculado, pero esperamos tenerlo antes del 20 de abril. En cualquier caso, cuando entren en sus datos fiscales, por si no lo ven, vamos a introducir un aviso para que esperen una o dos semanas, porque en quince días lo tendrán incorporado", había advertido Rosa Prieto.

El 20 de abril es este sábado, por lo que los jubilados que hayan atendido la petición de Hacienda ya podrán realizar la declaración tranquilos.

Si los contribuyentes con aportaciones realizadas de más a la Seguridad Social antes del 1978 podían solicitar el 25% de lo que pagaron en su día, siempre que solicitaran la devolución de esas cantidades, a partir de esta Renta Hacienda calcula y aplica la reducción en el IRPF de forma automática.