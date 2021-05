¿Ha afectado la pandemia a tu rendimiento escolar? ¿Sacas peores notas ahora que antes de la crisis sanitaria? ¿Te cuesta más concentrarte a la hora de estudiar? ¿Te importan menos los resultados de tus exámenes? Según una encuesta realizada a 500 docentes aragoneses por el sindicato CSIF en Aragón, los estudiantes de la comunidad están ahora más desmotivados con los estudios y dan poca importancia a las notas.

Relacionadas El profesorado alerta de la pérdida de interés académico del alumnado

Es lo que piensan el 44% de los profesores que han respondido al cuestionario y que, aunque no lo parezca, también notan los efectos de la pandemia después de este curso tan atípico. De hecho, un 96% de los docentes afirma que siente una carga emocional extra fruto del covid-19.

Las medidas de seguridad adoptadas este curso en los centros educativos, como el uso de mascarillas, alternar clases en casa y en el centro y mantener la distancia social, han dado resultados: solo un 1% de todos los contagios de coronavirus en Aragón, que son muy pocos, se han dado en los colegios e institutos.

Pocos contagios pero muchos cambios

No obstante, toda esta situación ha alterado la vida cotidiana de alumnado y docentes, que tras estos meses de crisis sanitaria, confinamientos, clases no presenciales y pocas alternativas para el ocio y tiempo libre, y también se deja notar en las aulas, en forma de cansancio y falta de atención en esta recta final del curso.

En muchas ocasiones, la sociedad y los medios de comunicación dan voz a los adultos para hablar de cómo se sienten los jóvenes con toda esta situación que estamos viviendo. Hace unos meses, las familias ya mostraron su preocupación por el rendimiento de los jóvenes tras varios meses de enseñanza atípica.

Durante el primer trimestre del curso se alternaron las clases presenciales y desde casa en varios niveles de Secundaria. Sin embargo, un informe interno del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón señalaba todo lo contrario: los resultados de la educación semipresencial eran positivos.

¿Aprobar y pasar página?

Esta semana, en el Estudiante, hemos querido conocer cómo se sienten algunos alumnos y alumnas de todo Aragón en esta recta final, si la pandemia les afecta a la hora de estudiar y si las notas han dejado de ser importantes en este curso tan atípico, en el que aprobar y pasar página lo antes posible parece ser el objetivo para algunos.

Ha habido respuestas para todos los gustos. La situación varía entre los estudiantes de ESO, que admiten un poco de falta de concentración y resultados algo más flojos en algunas asignaturas con respecto a cursos anteriores, y el alumnado de Bachillerato, cuyas notas cuentan, y mucho, para elegir sus futuros estudios universitarios y la EvAU está a la vuelta de la esquina: los exámenes de acceso a la universidad tienen lugar del 8 al 10 de junio en Aragón.

Lo que está claro es que la pandemia se ha colado en las aulas aragonesas y a todos les ha afectado de una manera u otra. Los hay que han tenido que hacer cuarentena por positivo y han perdido semanas de clase, lo que les ha obligado a hacer un esfuerzo extra para ponerse al día. Y los que se relajaron demasiado durante el confinamiento de marzo y han conseguido llegar a estas últimas semanas de curso con un rendimiento similar al que tenían antes de la pandemia. Estos son sus testimonios.

Antonio Moreno: "He sacado mejores notas este curso"

«Se nota que es más difícil estudiar por todo lo que ves en las noticias. En clase tienes que estar pendiente de llevar la mascarilla y cumplir la distancia de seguridad, y algunos compañeros han tenido que estar en casa confinados por tener el virus o por contacto con algún positivo».

Antonio Moreno, estudiante del IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel) nota los efectos de la pandemia en las aulas de su instituto aunque dice que a él no le ha afectado tanto como a otros compañeros, porque está en 2º de Bachillerato y «tienes que estudiar mucho, incluso he sacado mejores notas que el año pasado».

Antonio se enfrentará en una semana a las pruebas de acceso a la universidad y este curso, asegura, «se nota más angustia que otros años». Muchos estudiantes se juegan su futuro en tres días llenos de exámenes, y a los nervios propios del momento se suma en esta ocasión el miedo a contagiarse del covid.

Entre los alumnos que se enfrentan a la selectividad "se nota más angustia que otros años"

«Hay que tener cuidado de no pillar el coronavirus porque no puedes hacer la primera prueba de la EvAU. Si estás confinado no te puedes presentar al examen presencial y tienes que ir a la segunda convocatoria en julio, y en algunas carreras ya se han ocupado todas las plazas en la primera convocatoria», explica el alumno.

Aunque su caso es diferente, porque «en Bachillerato tienes que intentar sacar buenas notas», el alumno turolense nota que sus compañeros de cursos inferiores han perdido interés por las notas: «algunos van a aprobar y ya está». Moreno cree que el confinamiento del curso pasado «afectó bastante, porque en casa haces muchas menos cosas que en clase, cuesta más concentrarse y no tienes a tus compañeros». «El rendimiento bajó en general y eso se ha ido arrastrando durante todo el curso», concluye.

Lorena García: "Me cuesta mucho más concentrarme"

Lorena García estudia 4º de ESO y tiene claro que la pandemia le ha afectado a la hora de estudiar y rendir este curso. «Creo que antes de la pandemia tenía más capacidad para concentrarme que ahora mismo. En el confinamiento me relajé demasiado y a día de hoy todavía noto que tengo menos capacidad a la hora de ponerme a estudiar», explica esta alumna del IES Lucas Mallada de Huesca que el curso que viene comenzará Bachillerato.

La situación que vivimos le ha pasado factura y también se nota en sus resultados. «Siempre he sido una chica que intenta sacar buenas nota, no suelo bajar del 8, pero este curso he tenido un bajón en algunas asignaturas como Física y Química o Lengua», cuenta. Algo que se debe, según reconoce ella misma, al confinamiento y los tres meses de clases online al final del curso pasado. «Durante el confinamiento hacer los deberes era la nota entera de la evaluación y no hubo que estudiar. Me relajé bastante y eso se ha notado mucho este curso a la hora de volver a estudiar y hacer exámenes».

"En el confinamiento me relajé demasiado porque hacer los deberes era toda la nota, y a día de hoy todavía noto que me cuesta ponerme a estudiar"

Aunque ella ha conseguido mantener sus buenos resultados de otros años en casi todas las asignaturas, sí cree que algunos compañeros dan menos importancia a las notas ahora que antes de la pandemia. «Hay compañeros que con sacar un 5 se conforman. Lo importante es acabar la ESO y tener el título», comenta. +

En su caso, la idea también es hacer borrón y cuenta nueva el curso que viene. «En Bachillerato mi plan es intentar sacar mejores notas ya que todo eso cuenta para Selectividad», indica la alumna, que admite que estudiar algunos días desde casa durante el primer trimestre también fue complicado: «Me distraía mucho al no tener a mis compañeros, ahora ya mucho mejor».

Carlos Palacín: "Empecé peor pero he ido mejorando"

El inicio de curso no fue todo lo bien que esperaba para Carlos Palacín. A este estudiante de 4º de ESO del IES La Azucarera de Zaragoza le afectó la educación semipresencial en el primer trimestre. «Entendía menos las cosas, porque no atendía mucho a las explicaciones, me costaba más a través del ordenador», cuenta. Esto se reflejó en sus notas. «El primer trimestre tuve las notas más bajas, en el segundo trimestre mejoré y ahora estoy manteniendo. Como es todo presencial atiendo más, no me distraigo y aprendo más cosas».

Pero mejorar esta situación no ha sido fácil. A principios de mayo su familia se contagió de covid. Su padre estuvo ingresado en la uci, aunque ya se encuentra en casa y fuera de peligro, y él mismo tuvo que guardar cuarentena durante dos semanas y media. «Estuve encerrado en una habitación de casa, me adapté a las condiciones que tenía para el estudio y estuve en contacto con los profesores para ver qué podía hacer», explica Palacín, que estuvo bastante preocupado por toda la situación.

"Estuve encerrado en una habitación de casa durante dos semanas y media, me adapté a las condiciones que tenía para estudiar y estaba en contacto con mis profesores"

Por suerte, tras el encierro y la recuperación de su padre, Carlos ha vuelto a pillar el ritmo. «Ahora estamos con los exámenes finales y los llevo bien. Me dio miedo la cuarentena porque venía con buenos resultados y no quería bajar la media», explica.

Sobre si da menos importancia a las notas ahora que antes de la pandemia, el estudiante zaragozano afirma que no es su caso. «Por mi parte no he ido solo al aprobado sino que he ido a obtener buenos resultados porque voy a pasar a Bachillerato y quiero ir bien preparado en todas las asignaturas». Aunque sí hay algunos compañeros que están «menos concentrados o necesitan más ayuda para entender las cosas», dice. «A algunos les ha afectado más que a otros».