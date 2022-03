Irene Vallejo será la encargada de inaugurar el jueves 24 de marzo a las 19:00 la III Feria de Monografías del IES Lucas Mallada de Huesca. La escritora intervendrá con un video de apoyo en esta nueva edición de la cita en la que los estudiantes de Bachillerato Internacional (el mismo que estudia la infanta Leonor en Gales) mostrarán los resultados de sus proyectos de investigación.

El IES Lucas Mallada de Huesca es el único instituto público de todo Aragón que imparte el programa del Bachillerato Internacional que incluye, entre sus componentes de evaluación, la elaboración de una monografía. Este trabajo de investigación se empieza durante el primer año y se termina en el segundo curso del bachillerato.

Los temas de las monografías abarcan todas las áreas del conocimiento, y cada alumno escoge qué asunto quiere abordar y desde qué perspectiva científica. Desde hace tres años, el alumnado del centro que cursa el programa tiene la oportunidad de mostrar el resultado de su investigación ante la comunidad escolar en la jornada de la Feria de monografías que se organiza en el instituto.

Trabajos de investigación

Las monografías que se presentan este año tratan sobre temas de lo más variados e interesantes. Entre ellos los hay de todas las disciplinas, como los enfocados en la historia, el arte y la literatura: El contrabando en los Pirineos; El proceso desamortizador español'; A study of the Bildungsroman and the Gothic genres in Jane Eyre and The Bonesetter’s Daughter; A study of the expression of hope in the black music during the Civil Rights Movement in the 1960s; La esencia de la literatura, de las voces a la escritura; La importancia del cuento en la visión infantil de la guerra civil española en 'Paraíso inhabitado' y en 'El laberinto del fauno'; La nostalgia en Ovidio y Marcial; y El advenimiento de la II República.

También hay propuestas en el ámbito de la economía y el márketing, como La economía circular en el sector textil, el caso de Ecoalf Recycled Fabrics SL; Análisis de la situación económica y financiera del Fútbol Club Barcelona (FCB) en el periodo del 2014 al 2021; Márketing de influencers y estrategias de comunicación: el caso de Carlos Ríos y la aplicación MyRealFood.

En el apartado de Ciencias, figuran los trabajos Estudio sobre la oxigenación del agua por medio de electrólisis; Estudio de la levitación de partículas mediante ultrasonidos; Estudio químico de la influencia de la concentración de gelificante en la biodegradación de los plásticos de almidón de maíz; Las ecuaciones diferenciales como razón de cambio de una variable poblacional; Estudio sobre la viscosidad de fluidos no newtonianos; Variabilidad de los pigmentos fotosintéticos según el estado del perifiton; Cambios en la materia orgánica del suelo tras una quema controlada; y Estudio de calidad de las aguas del río Formiga en el año 2019.

Apertura de la feria a las 19.00 horas

La feria empezará a las 19:00 horas y finalizará a las 20:40 y en ella el alumnado, distribuido en diferentes aulas, expondrá en diez minutos más cinco de preguntas el resultado de su trabajo, destacando las dificultades y los logros de su camino investigador.

La monografía es un componente del programa que marca una diferencia frente a otros bachilleratos, y que dota al alumnado de unas herramientas muy útiles para realizar futuros trabajos académicos en la universidad. Este año la jornada promete ser muy especial al poder contar con el apoyo de la escritora Irene Vallejo y con el aliento de sus siempre sabias palabras.