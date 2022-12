¿Cada vez que abres tus redes sociales ves recetas, pero no sabes si son sanas? ¿Te preocupa tu alimentación pero no sabes cómo mejorarla? No te preocupes, es algo que le pasa a mucha gente. Hoy en día, las redes sociales están llenas de consejos sobre nutrición y estilo de vida saludable, pero obviamente no podemos creer todo lo que vemos en Internet. Para saber cuáles de estos consejos son realmente útiles, primero debemos tener claro qué alimentos son buenos para nuestro organismo y cuáles debemos evitar en la medida de lo posible.

La nutrición en la adolescencia es un factor muy importante, ya que, después de nuestro primer año de vida, la adolescencia es la etapa de la vida en la que nuestro cuerpo da un cambio mayor. Y claro, para poder afrontar este cambio, es fundamental que estemos bien alimentados. Pero… ¿cómo conseguirlo? ¡Muy fácil! Solo tenemos que añadir algunos alimentos a nuestra dieta y restringir otros. Lo primero que debes tener en cuenta es que en tu día tiene que haber tres o cuatro ingestas importantes. Es decir: desayuno, comida, merienda y cena. O si lo prefieres, puedes sustituir la merienda por el almuerzo e incluir, por ejemplo, una pieza de fruta. Desayuno, comida y cena En el desayuno podemos tomar un lácteo entero, una fruta, unos cereales integrales y un aporte de grasas saludables, o lo que es lo mismo, un bol de yogur griego natural con… plátano, nueces y avena, por ejemplo. Estos complementos que añadimos a nuestro yogur pueden adaptarse a tus gustos, siempre y cuando sean alimentos saludables, como fruta, frutos secos o cereales sin azúcar. Una vez que hemos planificado nuestro desayuno, pasemos a las comidas y cenas. Bien, lo fundamental que debemos saber es que siempre tiene que haber una ración completa de verdura, y después un segundo plato que nos aporte proteínas de calidad, como por ejemplo las carnes magras, el pescado, las legumbres o el huevo. Ah, y recuerda añadir siempre que puedas una fruta de postre para completar tu dieta saludable. Si has decidido pasarte al vegetarianismo o al veganismo, también puedes seguir esta dieta saludable, pero no olvides utilizar fuentes de proteína como los derivados de la soja, el seitán o las legumbres para sustituir a los productos animales, así como tomar un suplemento de vitamina B12, ya que, aunque tomes lácteos y huevos, no es suficiente. Alimentos a evitar y mucho deporte Pasemos ahora a las restricciones. Y es que hay alimentos que debemos restringir al máximo en nuestra dieta si queremos sentirnos bien. Estos alimentos son básicamente la comida basura y las bebidas azucaradas. Evita todo lo posible las bebidas que contengan azúcar, como son los refrescos y los zumos, y si algún día te apetece tomarte uno, procura que sea ZERO. Y ya solo nos falta un ingrediente muy importante: el deporte. Para mantener una buena composición corporal y evitarnos problemas de salud, junto con la alimentación, el deporte es nuestro mejor aliado. Realiza el que más te guste, ya sea de forma individual o con tus amigos. Lo importante es que mantengas tu organismo lo más activo posible. En resumen, elige una alimentación saludable a base de comida real, es decir, aquella que encontramos en los mercados sin envasar ni procesar. Y si tienes algún problema con tu alimentación, no dudes en acudir a un nutricionista colegiado. ¡Los profesionales estamos para ayudarte!