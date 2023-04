La democracia no consiste sólo en votar cada cuatro años o en poder presentarse a unas elecciones. Existen otros cauces para participar en la vida política, incluso cuando se es menor de edad. Un ejemplo son los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) que operan en muchas localidades de Aragón. Una veintena de pueblos cuentan con estos órganos de participación que permiten a los más jóvenes opinar y proponer mejoras para sus pueblos. Para muchos, la participación en estos consejos es una experiencia que les muestra la utilidad de las instituciones. Para otros, supone el primer contacto con la política y con los derechos que podrán ejercer cuando cumplan 18 años.

Alicia Morón participa en el CLIA de Cariñena desde que iba a 4º de Primaria. Ahora cursa 2º de ESO y la experiencia le ha parecido "mejor de lo que me esperaba". Asegura que el consejo es una herramienta "útil" donde se escuchan y se tienen en cuenta sus propuestas, "como la tirolina que se ha hecho hace poco. Nos estuvieron informando de todo, el proceso, el dinero que costaba, etc.", explica. También forman parte de la comisión de festejos del municipio, donde comentan las actividades que les gustaría que se hicieran durante las fiestas.

El consejo se reúne mensualmente y una vez al año se realiza un pleno municipal infantil y juvenil. Además, los miembros del CLIA participan en encuentros autonómicos con otros consejos, en los que ponen en común sus actividades y realizan propuestas a nivel de toda la comunidad. "En el último que celebramos en Jaca surgió una proposición para construir espacios jóvenes más grandes y con espacios diferenciados por edades", explica.

La participación juvenil en política, fundamental

Diego Terrón tiene 18 años y cursa primero de carrera en Zaragoza, aunque se confiesa un joven muy vinculado a su pueblo, por el que le gusta hacer cosas. Formó parte del CLIA de Ejea de Los Caballeros hasta los 16 años, edad límite. Y ahora, con 18, espera incorporarse pronto al Consejo de la Juventud de esta misma localidad.

Esta experiencia le ha aportado muchas cosas, sobre todo, "ver el trabajo grupal que hay dentro de las instituciones y los procesos de toma de decisiones", explica el joven, convencido de que la participación juvenil en política es fundamental: "Los jóvenes somos el futuro, tenemos que sacar nuestros pueblos adelante, actualizarlos para que no se queden en el pasado, e involucrarnos en la vida política y social, ser independientes de los adultos".

"Hay muchas formas de que te escuchen, todos los días vemos y hacemos política", dice Alicia

Tanto Alicia como Diego consideran que la juventud se siente hoy en día muy alejada de la política. "No hay interés, se creen que solo hay que preocuparse cuando se es mayor o se tienen tantos años, pero hay formas de participar que no son votar o estar en el gobierno. Hay muchas formas de que te escuchen, todos los días vemos y hacemos política", dice Alicia, que no descarta militar en algún partido o asociación juvenil cuando alcance la edad mínima, 14 años.

A Diego le llama la atención que los jóvenes de hoy tienen ideales pero a la hora de involucrarse, por ejemplo en los consejos, "es algo que les echa para atrás". Por el momento, él tampoco quiere meterse de lleno en política. "Es algo que me han ofrecido pero estoy centrado en la universidad. Lo que me gusta es el contacto con la gente, ayudar a mi pueblo, sea el partido que sea".

¿Cómo viven los jóvenes aragoneses las elecciones?

El próximo 28 de mayo se celebran elecciones locales y autonómicas para elegir a los representantes en los ayuntamientos de los municipios y en el Gobierno de Aragón. Una cita con las urnas que se repetirá de nuevo en diciembre, en este caso en las elecciones generales para elegir a los representantes en el Congreso de los Diputados que después deciden quién es el nuevo presidente.

Para Diego Terrón, esta será la primera vez que vote. Lo hará en su pueblo y junto a sus padres. Un momento que espera "con ganas", por "mostrar mi opinión política, tener poder de decisión y orientar mis valores y creencias"; y también con curiosidad, de "ver cómo es el proceso". Diego lleva tiempo informándose sobre los distintos partidos que concurren a las elecciones y sobre sus propuestas.

"Hay partidos que sé que no voy a votar, pero también me gusta informarme sobre ellos, porque nunca se sabe"

"La verdad es que sí, me gusta votar y saber lo que voto, informarme tanto de un lado como de otro. Hay partidos que sé que no voy a votar, pero también me gusta informarme sobre ellos, porque nunca se sabe, no está de más", explica el ejeano.

A Alicia Morón todavía le quedan unos años para poder depositar su papeleta en una urna electoral, pero "me he empezado a interesar por la política este año, y me gustaría seguir las elecciones para saber a quién votar". "Si ya te vas interesando e informando, tendrás más conocimientos cuando llegue el momento", dice. Para esta joven de Cariñena, la participación es unas elecciones tiene un "gran valor", ya que "eliges a las personas que nos van a dar órdenes o decidir sobre impuestos, y eso es muy importante".