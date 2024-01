Los estudiantes del IES Ramón J. Sender de Fraga (Huesca), que forman parte del proyecto Erasmus+ Leave Zero Waste for the Future (en español, Dejar cero residuos para el futuro) viajaron a finales del mes de octubre al sur de Italia para participar en la última etapa de dicho proyecto.

Su destino fue Foglianise, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. Durante esa semana participaron en diversas actividades: fabricaron un invernadero con madera reciclada, hicieron un taller de manualidades con materiales reciclados, asistieron a un taller sobre reciclaje y visitaron Nápoles y Benevento, para conocer un poco más la cultura italiana. En compromiso con el programa Erasmus+ Leave Zero Waste for the Future, realizaron una presentación al resto de compañeros sobre el intercambio que se realizó en el instituto de Fraga, en el mes de marzo. Más de 30 estudiantes de distintos países de Europa debaten en Fraga sobre ‘cero residuos’ Tanto el viaje a Italia como toda la participación en este programa ha sido para el alumnado una experiencia inolvidable. Así se recoge en una nota que han enviado a los medios para dar difusión de su gran aventura. "Nos ha servido tanto para conocer una manera más sostenible de no generar residuos como para expresarnos mejor en inglés", concluyen.