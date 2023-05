Es tradición cerrar los debates electorales con un minuto de oro. Ni mucho menos relució alguno de los nueve que se escucharon ayer en el debate de las elecciones autonómicas. Tras un debate gris en el que pocos o casi nadie fue a arriesgar, con ninguna propuesta que no se hubiera visto o escuchado en días previos. Los nueve candidatos que aspiran a representación en las Cortes de Aragón dieron con brocha gorda sus intenciones para la próxima legislatura.

JAVIER LAMBÁN (PSOE)

«Pido 5 minutos a cambio de 4 años»

El actual presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se presentó como un aragonés antes que socialista. Dijo que los aragoneses «hemos encontrado un camino de éxito que nos hace ser líderes en crecimiento, empleo , igualdad y bienestar, vivir todavía mejor». «No quiero cambiar la ideología de nadie, respeto a todos, lo que les pido es apoyo para seguir por este camino. Les planteo algo sencillo: denme 5 minutos y yo les daré cuatro años enteros y verdaderos de mi vida», dijo Lambán para pedir el voto el próximo 28 de mayo. Recordó Lambán su enfermedad, un cáncer de colon que superó hace dos años que le ha «hecho ganar serenidad sin perder un ápice de rasmia, fuerza, creatividad o ganas de seguir gobernando». Tuvo el candidato socialista un recuerdo para sus nietas: «Suponen para mí un estímulo formidable de cara a dejarme la piel por el futuro.

JORGE AZCÓN (PP)

«Debemos aspirar a lo que Aragón se merece»

Jorge Azcón, el candidato del PP a presidir el Gobierno de Aragón, comenzó alabando a los aragoneses, que calificó como «gente extraordinaria». Por ello aseguró que «no debemos aspirar a menos de lo que nos corresponde y nos merecemos: pagar menos impuestos y tener mejores servicios públicos». Entre esos merecimientos, Azcón citó tener «un médico cerca de casa» y entre los inmerecimientos, unas mejores carreteras. «Nos merecemos un Pirineo vivo. Un campo de fútbol capaz de albergar un Mundial. Teruel que se puedan hacer proyectos sin destrozar el paisaje», continuó Azcón, que animó a sumarse a su proyecto a quienes creen «en la moderación, en la honestidad» y a todos aquellos «que nos sentimos orgullosos de ser aragoneses y españoles».

CARLOS ORTAS (Cs-TÚ ARAGÓN)

Llamada al voto de los abstencionistas

El candidato de Ciudadanos-Tú Aragón, Carlos Ortas, aprovechó su último minuto para animar al voto de los abstencionistas potenciales. «Va a estar muy reñido», dijo Ortas, para dirigirse «a esas personas que no tienen tiempo para mirar las encuestas o no pueden ver el debate porque mañana tienen que levantar la persiana». «En 2019 hubo 312.000 personas que no fueron a votar._A ellos les digo que los que quieren que nada cambie son los que van a votar», apuntó Ortas, por lo que animó a votar precisamente a esos que quieren cambiar las cosas.

MARU DÍAZ (PODEMOS)

«El mejor curriculum, 4 años de gobierno»

Maru Díaz, la candidata de Podemos-Alianza Verde, animó al voto «por lo hecho y por lo que vendrá». «Por la subida del SMI,por la reforma laboral, por los ertes y por Aragón liderando el empleo, por el Ingreso Mínimo Vital (IMV),por el escudo social, por los bomberos forestales protegiéndonos todo el año, por la inversión récord en Universidad, por la reforma fiscal, por salvar Canal Roya», enumeró Díaz, citando las acciones de Podemos en el Gobierno cuatripartito que hacen de estos cuatro años «nuestro mejor curriculum». «Cuando gobierna Podemos se nota. Pero esto solo acaba de empezar», aseguró Díaz.

JOSÉ LUIS SORO (CHA)

Una forma «moderna» de aragonesismo

El candidato de CHA, José Luis Soro, aseguró que los aragonesistas ofrecen «claridad y confianza». «Tenemos una forma moderna de entender la izquierda, el feminismo y el ecologismo. Nacimos para crear un futuro de oportunidad para nuestros jóvenes, crear un Aragón orgulloso de sí mismo y consciente de su potencial. Sin tutelas de nadie somos imprescindibles para formar un gobierno de progreso en el que abanderaremos el aragonesismo que está en nuestro ADN», dijo Soro.

TOMÁS GUITARTE

(TERUEL EXISTE)

Corregir los problemas «lejos de la crispación»

Tomás Guitarte, el candidato de la coalición Aragón Existe-Teruel Existe, aseguró que quieren «corregir» los problemas de Aragón «alejados de la crispación y los bulos». «Aragón debe ser más fuerte y corregir el desequilibrio territorial y que cada una de las comarcas tengan oportunidades para que todas las personas puedan hacer su proyecto vital. Tenemos que consolidar nuestro proyecto para trasladar a las instituciones del Estado el peso específico de Aragón. Solo hemos venido a trabajar y a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y en ese camino nos encontraremos», afirmó Guitarte, que pidió el voto para «existir».

ALBERTO IZQUIERDO (PAR)

Devolver a Aragón «a Primera División»

Alberto Izquierdo, el candidato del PAR, afirmó que ayer se vieron «muchas formas de entender Aragón», pero apeló al espectador que se identifica con los autónomos, las pymes, los pequeños empresarios y todos los aragoneses para que «no permitir que nos gobiernen desde Madrid, Barcelona o Valencia». Izquierdo llamó a huir «de los extremos y del enfrentamiento» y a «ser capaces entre todos los aragoneses de levantar la voz y decirle al Gobierno de España que nos respete, que nos ponga en la primera división, que es lo que merecemos».

ÁLVARO SANZ (IU)

Un plan para superar la "mediocridad"

Álvaro Sanz, el candidato de Izquierda Unida, aseguró que su formación se caracteriza por ser «honesta, predecible y coherente». «Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y lo que vamos a hacer es que Aragón supere la mediocridad para afrontar las transformaciones que requieren nuestros servicios públicos y sistemas productivos para ser felices», dijo Sanz. Y remató: «La única unión de estaciones que queremos es la de tren».

ALEJANDRO NOLASCO (VOX)

La alternativa «previsible»

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, llamó a «decidir si queremos un cambio real o un simple relevo». «Vox es la alternativa, una alternativa previsible: siempre defendemos lo mismo allá donde estemos. No nos resignamos a aceptar que tenemos que vivir peor que nuestros padres y que nuestros hijos vivan peor», apuntó Nolasco.