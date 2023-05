Ciudadanos no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio. Será la primera vez que no haya papeleta naranja en unos comicios nacionales desde 2015, cuando Albert Rivera dio el salto a la política nacional. El comité nacional, máximo órgano del partido, ha tomado la decisión "por máximo consenso", según informan distintas fuentes, y también con el apoyo de la dirección de Aragón.

El hundimiento de la formación en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo fue tan grave que obligaba a un cambio estructural de cara a las generales de noviembre. No hubo tiempo para el rearme. El anticipo electoral anunciado el lunes por Pedro Sánchez deja fuera de juego a los liberales, que, pese a todo, aseguran que seguirán remando a contracorriente.

El secretario general, Adrián Vázquez, ha comunicado este martes la decisión junto al resto de dirigentes tras una reunión que se alarLOS EFEgó durante más de tres horas. Algunos cargos de peso ya habían manifestado su posición contraria a concurre, como Inés Arrimadas, que fue clave en su decisión. La expresidenta del partido y principal activo político no era partidaria y sin ella al frente de la candidatura eran muy pocos los que consideraban que el partido tenía opciones.

Vázquez aseguró que se trata de una decisión que solo afecta a las generales porque el partido "no se rendirá" y desde hoy mismo "empezamos un proyecto reforzado e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual". Las mismas intenciones traslada el presidente del partido en Aragón, Carlos Ortas, que convocará al comité autonómico esta semana "para seguir trabajando" porque "el partido no se disuelve. Por delante queda la conformación de los ayuntamientos en los que

El secretario general aseguró que "la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal" ahora mismo es que "no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político". No concretó con exactitud hacia dónde irá ese rearme, pero de sus palabras se entendió que no echan el cierre definitivo. El partido seguirá funcionando de cara a los siguientes comicios.

Edmundo Bal, que fue portavoz nacional pero perdió las primarias de la Refundación con Adrián Vázquez, reaccionó a la decisión en Twitter. «Qué vergüenza más grande siento ahora mismo», ha escrito en respuesta a un tuit de Fran Hervías, el hombre de negro que provocó la ola de tránsfugas hacia el PP en el que celebraba la decisión de la dirección. Esos votos de Cs que desaparecen del tablero pueden ser clave para que el PP no necesite a Vox para gobernar tras el 23 de julio.