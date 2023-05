El centro político, más bien su volatilización, es uno de los debates en los que se ha detenido la precampaña desde hace días. No fue distinto ayer con el presidente de Aragón y candidato socialista a la presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que aprovechó para defender un proyecto de liderazgo basado «en la «moderación» y para abrir los brazos a los electores de centro-derecha, «absolutamente bienvenidos a la opción que yo represento». En el mismo lugar trata de pescar el Partido Popular, consciente de que la inmolación de Cs y el PAR deja decenas de miles de votos en el aire.

Lambán denunció en el desayuno con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el comportamiento de la formación de Azcón en este sentido. «Nunca había habido un partido caníbal como el PP, que se ha dedicado a destrozar todas las opciones de centro de esta comunidad», ha denunciado Lambán, que ha puesto en valor el papel que han jugado estos partidos de centro históricamente en la comunidad. «Si Aragón ha sido un éxito en estos 40 años es por los partidos que han permitido la transversalidad. En mi Gobierno ha tenido un papel fundamental el PAR, y también desde fuera, Ciudadanos», explicó el jefe del Ejecutivo.

No quiso dejar pasar de largo su «escepticismo» respecto a los fenómenos de «Sumar, Restar, Yolanda Díaz, etcétera» antes de incidir en la crítica al PP, que «de manera sistemática, de manera deliberada y caníbal, recurriendo a la compra de voluntades, se ha dedicado a destruir dos fuerzas políticas. Por suerte, tanto Cs como el PAR han sido capaces de sobrevivir, se presentan a las elecciones».

Respecto a Azcón y la manera en la que afronta la política en el territorio, Lambán lo comparó con Paco Martínez Soria por «demostrar una ignorancia oceánica sobre Aragón». «Le vendría bien estar cuatro años en la oposición y aprender de política autonómica».

El presidente autonómico aseguró no tener «ninguna duda» de que Azcón pactará con Vox para tratar de forma Gobierno. «Hay dirigentes del PP en España que son nítidamente distintos a Vox. Esta es una de las tareas pendiente de Azcón, que parece distinto a Vox pero, en estos momentos, yo no le veo muchas diferencias».

¿Y con quién pactaría Lambán? «Me parece un planteamiento equivocado iniciar la campaña electoral poniendo líneas rojas», dijo en referencia a Aragón Existe, «un partido con el que discrepo en la valoración que hacen de los 40 años de democracia en Teruel, porque ellos creen que Teruel casi no ha conseguido nada y yo creo que los 40 años de autonomía le han sentado de maravilla». Dicho, esto clasificó a sus dirigentes como personas «fundamentalmente de izquierdas» a las que no ve compartiendo gobierno con Vox.

Las líneas rojas, continuó, son desaconsejables, «aunque yo tengo absolutamente claro que contra mis convicciones y mi manera de entender Aragón jamás gobernaré. El poder por el poder no me interesa en absoluto. Lo que me interesa es transformar Aragón para hacerlo más habitable».

Transfuguismo

Lambán admitió que uno de los problemas que tiene España es «la falta de entendimiento entre los dos principales partidos, un mal endémico que permite que los extremos tengan un protagonismo desmesurado para decidir sobre la gobernabilidad de este país», por lo que argumentó que los acuerdos básicos entre el PP y el PSOE no solo son «deseables», sino que estaría dispuesto a «proponer pactos concretos que le permitirían a madurar» siempre que continuará al frente del Gobierno aragonés, manifestó antes de asegurar que resulta «trágico» que «todo esté pendiente» de los apoyos de Bildu y ERC.

Por último, se refirió al gran número de cambios de partido que se han producido en los últimos meses y apeló al «cumplimiento del pacto antitransfuguismo» que, no obstante, admitió que «constitucionalmente no va más allá de anunciar buenas voluntades y compromisos políticos». Según el presidente, lo «sano» para la democracia sería cumplir ese acuerdo que se está incumpliendo de forma «casi sistemática» en Aragón.

El cara a cara con Jorge Azcón

El líder del PSOE ha vuelto a rechazar un “cara a cara” con el líder del PP en Aragón y candidato al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. A favor de un modelo de debate “en el que participen todas las fuerzas políticas”, Lambán ha apuntado que estas elecciones, más si cabe, es necesario darles la oportunidad de participar en los debates políticos después de que “el PP haya tratado de echar y expulsar del terreno de juego al PAR y Cs”.

“Desde el punto de vista de la defensa de la opinión democrática casi es de interés de Estado y preservación de la democracia que estén en la primera fila del debate político. Otra cosa sería condenarlos a un ostracismo muy poco beneficioso”, ha declarado.

Una opinión bien distinta tiene respecto a la posibilidad de que la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, se enfrente en un cara a cara con la del PP, Natalia Chueca. La conservadora, ha dicho “en otro ejercicio más de sometimiento a su jefe Azcón, ha condicionado su debate al mío. Habla muy poco de su autonomía y capacidad política”, ha asegurado el presidente del Ejecutivo, que ha recalcado que “Ranera no es una subalterna de Javier Lambán, no es una marioneta. Hay otras que pueden tener esa vocación respecto a su jefe”.