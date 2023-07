Hay una frase que el equipo de Pedro Navarro está harto de escuchar: la vida es comparativa y gestión de las expectativas. "Todos nos comparamos con el resto. Y las expectativas son fundamentales. Si esperamos algo que no se cumple, hay que saber llevarlo", explica el cabeza de lista al PP por Zaragoza. La cita, reconoce, la cogió prestada de Jorge Azcón. Pero eso no importa. "El partido está unido. Está tirando como si fuera una sola persona", asegura. Pasan unos minutos de las 9.00 horas y un nuevo día de campaña empieza.

Es lunes y los candidatos afrontan la última semana antes de las elecciones. Los populares vienen de darse un baño de masas el domingo, en el mitin de Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza. Se nota el optimismo en el ambiente. Por la mañana Navarro y los suyos pasarán por Zuera, irán también a ver un coche que correrá la Baja España Aragón y terminarán con un paseo por Miralbueno. "El día siguiente a la convocatoria electoral nos pusimos a diseñar la campaña. He dirigido ya seis y esto no se puede improvisar", dice. En estos días van a a recorrer unos 3.000 kilómetros por toda la provincia de Zaragoza.

Los viajes se hacen en el coche personal de Navarro. "Para ahorrar y para caber todos", explica. El candidato del PP es padre de familia numerosa así que su vehículo es de siete plazas. Al carro se suben él, la número dos de la lista al Congreso, Mar González, la número dos al Senado, Rocío Dívar y una responsable de prensa. Conduce Eduardo Gallart, enlace del partido en la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y "mariscal de campo" de la expedición. "Te has juntado con gente maja", advierte este último a un servidor. "Cuida que a lo mejor te encuentras un ganchito de mis hijos", repara Navarro.

En el coche no suelen llevar música. La banda sonora es la sintonía del móvil de Gallart. "Cada 30 segundos alguien le llama". Navarro aprovecha el viaje para estudiar lo que decir antes de llegar al punto donde han citado a los medios. Pero no se abstrae. Le echa un ojo mientras conversa y charla con los demás.

En uno de los polígonos industriales de Zuera recibe a la expedición el portavoz del PP en la localidad, Gustavo Casanova. Hay tiempo para tomarse un café y en ese impasse a Navarro le ofrecen visitar una fábrica de pintado de botellas. Pero ahora toca ponerse en modo candidato.

Delante de las cámaras de televisión, Navarro cambia el rictus. Y suelta un speech de más de 5 minutos sin mirar sus papeles. "Es bueno eh. No me digas que no. ¡Se lo ha preparado en el coche!", dice Dívar mientras habla el jefe.

Tras las declaraciones toca posar y ahí Navarro exhibe su experiencia en esto de la política junto con el portavoz del PP en Zuera, menos acostumbrado a la presencia de los medios. "Tú señala donde sea. Esto nos lo explicó Belloch. Cuando haya un periodista con una cámara tú señala. Ese gesto les encanta y es el que siempre pillan", le dice Navarro a Casanova. Este mismo consejo con Belloch como autor les sonará también a quien conozcan a Azcón, pues lo repite más de una vez cuando se expone a los flashes. Se nota que ambos, Azcón y Navarro, Jorge y Pedro, se han criado juntos políticamente.

Quien no le conozca podría pensar que Pedro Navarro es serio. En las fotos lo parece. Pero todo es gestión de las expectativas, como él mismo dice. "En Madrid no pillan mis bromas", asegura el candidato del PP, que a pesar del trabajo intenso no pierde el buen humor. Le gusta pinchar a sus compañeros de viaje. Hay sintonía y se permiten chincharse. Eso sí, no lleva bien que los planes cambien y no le avisen.

Pedro Navarro comenzó en política hace 18 años cuando sustituyó a Azcón como presidente de Nuevas Generaciones en Aragón. Después fue diputado en las Cortes entre 2007 y 2011, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza entre 2011 y 2019 desde ese año es diputado en el Congreso, donde ha ejercido de portavoz en la comisión de Ciencia e Innovación.

Cuenta Navarro que cuando llegó al Congreso de los Diputados recuerda que una vez le felicitaron por una intervención casi con sorpresa. "De nuevo, eso es gestión de las expectativas. Ha pasado también con Feijóo. Llegas a Madrid y la gente se sorprende de que sepas defenderte. A mí en el ayuntamiento me ha tocado darle la réplica a Juan Alberto Belloch como portavoz adjunto del PP. Y Feijóo lleva cuatro mayorías absolutas. Claro que sabe debatir. El Congreso no es tan distinto. En mi caso solo tuve que cambiar a (Alberto) Cubero (concejal de ZeC) por (Gabriel) Rufián (portavoz de Esquerra)", reconoce Navarro. Toca subirse al coche otra vez. Hay tiempo para visitar la fábrica de pintado de botellas. "No siempre tenemos huecos", advierte el candidato. La comitiva es recibida por los dos hermanos propietarios de la planta, que despacha 250.000 botellas al día. La empresa se llama Aragonesa de Mateados y no tiene rival en España. Casi todas las botellas de vidrio que se venden en nuestro país han pasado por aquí antes. Dentro de la fábrica le sorprende una botella turquesa. "Es tequifresi", le explican los jóvenes de la sala. Y Navarro sonríe confirmando que no conocía la bebida. Los años pasan por todos.

Antes de seguir con la ruta toca revisar el móvil. Los números 1 de las listas del PP al congreso de cada provincia comparten un grupo de WhatsApp a través del cuál les hacen llegar información. "No, desgraciadamente no está capado y cualquiera puede hablar", ríe. "Yo solo escribo si es necesario, pero cada vez que mandan algo todo el mundo empieza ‘OK’, ‘OK’, ‘OK’, ...".

El calor es uno de los condicionantes de la campaña. El PP ha diseñado sus jornadas para evitar las horas centrales del día y las primeras de la tarde. Cuando la luz empieza a aflojar es cuando salen a la calle de nuevo. Cada tarde un mitin en un pueblo diferente. "Los llamamos A la fresca... Fue una idea mía, el hecho de salir y dirigirse a los vecinos en las plazas. Pero fresco no está haciendo, la verdad. Menudo espabilao soy –ríe–. Pero la gente viene, tenemos muy buenas sensaciones. Y siempre explico que si alguien tiene la culpa es Pedro Sánchez por convocar las elecciones un 23 de julio". Este pasado lunes, eso sí, la mañana sí pudo considerarse algo fresca. Y el despertador no sonó tampoco muy pronto. "A Mercazaragoza fuimos a las 5.15 de la madrugada. Se lo contaba el otro día a Luisa (Fernanda Rudi) y sabes qué me dijo, ¿no? Que a esa hora era tarde", recuerda Navarro.

Un "friki del dakar"

De nuevo en marcha toca visitar un taller en el que están preparando uno de los coches que participará en la Baja España Aragón del equipo Polaris Aragón Team. "Llevo los maripís para cambiarme. Casi mejor que los zapatos o qué", consulta. Pero al final no se cambia.

Al llegar, Navarro se exalta. "¡Un Land Cruiser de los 60! Tener uno así es el sueño de mi vida. Me encantan los 4x4 clásicos. Estos llegaron a España por Canarias, para poder desplazarse por las plantaciones de plataneros", cuenta. "Soy un friki del Dakar", añade antes de saludar a los integrantes del Polaris Aragón Team.

Una vez han hablado con los responsables de este equipo, le ofrecen a Navarro subirse al coche y probarlo. No lo duda. Se pone el casco, se sienta de copiloto, y vueltecita al canto. Al salir del coche de rally sorprende su flexibilidad. Y más sorprende a qué se debe. "Hago hatha yoga, una especie de yoga pero más físico, por eso estoy delgado, que la gente se cree que no como", explica.

Comenzó con esta afición en la pandemia. La mujer de Navarro es una "yogui highlevel" y le enseñó durante el confinamiento. Ahora lo practica él cuatro veces por semana. Como mínimo. A Madrid se lleva la esterilla en la maleta para poder practicar cuando sale del Congreso y le toca hacer noche. "Lo noto un montón. Lo primero es que he ganado muchísima flexibilidad. Antes tenía muchos problemas de espalda. Y para el rollo mental me ha venido muy bien. Me ha cambiado la vida", asegura.

Pero a pesar del hatha yoga, la vida de un político sigue siendo ajetreada. "No es más dura, pero sí diferente", admite Navarro. Pero siempre hay tiempo para la familia, aunque a veces no es fácil. "En 2011, para las generales, comenzamos la campaña el 1 de enero. Hicimos un acto cada día hasta el día de las elecciones. Solo paramos el domingo de Semana Santa. Y me acuerdo que cuando llegaba a casa mi hija mayor, que tenía entonces 2 años, no me quería ver. Acababa de nacer su hermano y papá desapareció. Fue duro", zanja Pedro Navarro.

La mañana acaba con una visita a algunos comercios en Miralbueno. El paseo acaba en un bar. ¿Y el día 24, tras las elecciones, qué harán? "El lunes hay junta directiva nacional". No hay tiempo para el descanso