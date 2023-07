Podemos frena en seco las expectativas de Sumar, que ha dado por segura la reedición del Gobierno de coalición y en las útlimas horas ha pisado el acelerador en las negociaciones para llegar a acuerdos "cuanto antes". La posición de Yolanda Díaz en este punto es similar a la de Pedro Sánchez, que también ha dado por hecho que será investido. Para ello debe contar con los apoyos de Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG, con la abstención de Junts. Y es este último el que más dificultades prevé entrañar.

"Sin lugar a dudas, vamos a tener un gobierno progresista", defendió el martes la líder de Sumar en una entrevista en La Sexta, donde insistió en la idea de que se lograrán los apoyos necesarios para hacerlo posible. "Todas las fuerzas progresistas van a estar a la altura de las cirrcunstancias. Sin lugar a dudas lo vamos a conseguir", abundó.

Esta seguridad a la ahora de adelantar los próximos pasos en la escena política contrasta con las posiciones de Podemos, que se muestran mucho más cautos a la hora de adelantar posibles escenarios. En la dirección del partido no ven tan claro que sea posible reeditar la coalición por las dificultades que presentan los acuerdo scon el partido de Carles Puigdemont. Tanto es así que abren la posibilidad de que se produzca una repetición electoral, un extremo que ni siquiera ha sido contemplado, al menos públicamente, ni por Sumar ni por el PSOE.

DIFÍCIL GOBERNABILIDAD

La formación de Ione Belarra, que este lunes ya reabrió la batalla contra Yolanda Díaz, se distancia así de las posiciones de la líder del espacio y avanza serias complicaciones no sólo para lograr la investidura de Pedro Sánchez sino para la gobernabilidad posterior. "Si lo conseguimos [reeditar la coalición], la mayoría plurinacional será mucho más pequeña", advierten fuentes de la dirección, señalando las dificultades para poder legislar después y seguir "ampliando derechos".

Si hasta ahora el PSOE se apoyaba en formaciones nacionalisas y regionalistas que superaban holgadamente la barrera de los 180 diputados, ahora esa cifra se ha visto drásticamente reducida, y no llega a la mayoría absoluta de 176 escaños. "Hay 17 diputados menos" en ese bloque plurinacional, apuntan desde Podemos, donde auguran un escenario extremadamente complicado, con grandes limitaciones a la hora de legislar en caso de lograr la investidura, y sin descartar la repetición de elecciones. En este punto, se apartan del optimismo de Sumar, avanzando que "puede haber Gobierno pero vamos a una legislatura con una aritmética parlamentaria endiablada", insistiendo en las dificultades de la futura gobernabilidad.

Desde el PSOE, por contra, restan importancia a las escasas posibilidades de aprobar nuevas normativas, no sólo por la aritmética imposible en el Congreso, sino por la mayoría absoluta del PP en el Senado, que obligará a que las leyes tengan que superar un trámite más para ser aprobadas. Fuentes socialistas apuntan a que esta última legislatura ha sido muy prolífica en cuanto a legislación, y que la próxima estará más centrada en en el desarrollo normativo. Una etapa, en definitiva, más de gestión y normas técnicas que de nueva legislación.

Repetición electoral

La repetición electoral ha sido aventada en los últimos días por el portavoz oficioso de Podemos, Pablo Iglesias, que ha añadido presión a Yolanda Díaz, señalando que en caso de darse una nueva cita electoral se verá obligada a someterse a votaciones internas que hasta ahora fueron imposibles por el adelanto electoral. Un proceso en el que Podemos podrá presentar a sus propios candidatos. "Si falta de un acuerdo entre Junts y el PSOE, Sumar no tendrá excusas para no convocar primarias y no podrá vetar a nadie", defendió, en referencia al veto a Irene Montero.

El ex vicepresidente de Gobierno retomaba así sus críticas hacia su sucesora en el cargo, a quien acusaba de querer "matar a Podemos" y de "humillar públicamente" a la formación tras excluir de las listas a la ministra de Igualdad, a quien Iglesias consideró un "enorme" activo político. Un perfil que, según se desprende de sus palabras, podría intentar volver en segunda vuelta en caso de una nueva convocatoria electoral. Podemos se prepara también para este escenario, donde los morados volverían a dar la batalla para ganar peso en el espacio, después de que sólo lograsen 5 diputados de los 31 que obtuvo Sumar.

Equipo negociador

En la noche electoral del domingo Yolanda Díaz se precipitó a garantizar la reedición del Gobierno progresista, y este mismo lunes anunciaron que abrían vías de diálogo con las fuerzas independentistas, una labor que encagaron al Jaume Asens por su buena relación con el sector independentista. El ex portavoz parlamentario de los comunes, que defendió públicamente el indulto de los líderes del procés, ya mantuvo el primer contacto con Carles Puigdemont, cuya situación también pesará en el escenario político.

La líder de Sumar también anunció la constitución de un equipo negociador para comenzar a hablar ya con el PSOE sobre acuerdo programático, estructura de Gobierno y reparto de ministerios. En este equipo ha inlcuido a cargos de Podemos para neutralizar las posibles críticas del partido morado, en un movimiento que persigue dar muestras claras de su liderazgo y al mismo tiempo cortar el paso los reproches del partido de Ione Belarra, que cuestionó abiertamente los resultados de las generales y la estrategia electoal empleada.

Este miércoles, preguntado por si el patido morado se veía representado en el equipo negociador designado por Díaz, Pablo Echenique avanzó que "Podemos ejercerá su autonomía política" durante las negociaciones con el PSOE, advirtiendo así que planteará sus exigencias de manera independiente a Sumar. Un mensaje que va en línea con el mantra que Pablo Iglesias viene lanzando desde la misma noche electoral, donde advirtió que los cinco diputados morados son "imprescindibles" y que responderán "a lo que decida su partido".